Дочь Брюса Уиллиса полностью разделась и позволила себя связать ради фотосессии в стиле БДСМ

32-летняя Румер Уиллис показала подписчикам в "Инстаграме" неожиданную съёмку. Девушка предстала в БДСМ-образах, для одного из которых сняла с себя всю одежду. Актриса оставила на себе лишь чёрные ботфорты, опустилась на колени и склонила голову. При этом тело и руки брюнетки были стянуты шнуром.
На двух других фото звёздная наследница позировала в чёрном боди из латекса и высоких сапогах, вооружившись плёткой. Девушка показала тело во всей красе, дополнив дерзкий наряд красной помадой. К кадрам Румер оставила несколько провокационных подписей: "Рабство", "Зови меня госпожа", "И я буду звать тебя господин".
При этом артистка пояснила свою позицию в объёмном посте. Девушка заявила, что таким образом выступает за права женщин — в том числе на самовыражение.
Есть мнение о том, что если женщина демонстрирует свою сексуальность или обнажённое тело, то она делает это из-за неуверенности и нелюбви к себе или же ради мужчин. И это полная ерунда. Женщина может выглядеть сексуально ради себя, раздеваться и быть связанной ради себя. <...> Я поддерживаю право любой женщины выражать свою чувственность, сексуальность, самость
Слева — Румер Уиллис и Деми Мур. Фото © Instagram / rumerwillis, demimoore
Румер Уиллис — старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. Девушка пошла по стопам родителей и тоже выбрала актёрскую карьеру. На её счету в том числе роли в фильмах "Однажды в Голливуде", "Заложник", "Мир будущего".
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