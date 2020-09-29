Дочь Веры Брежневой устроила пляжную съёмку в бикини, оставив свою маму без фанатов

19-летняя Соня Киперман в последнее время не даёт расслабляться подписчикам. Девушка опубликовала в "Инстаграме" серию пляжных снимков, на которых в красоте не уступает звёздной маме.
Наследница певицы позировала в купальнике, распустив светлые волосы и принимая довольно откровенные позы. Девушка похвасталась пышным бюстом и тонкой талией, не забыв также про стройные ноги. И пользователи не могли не отметить, насколько очаровательной выросла дочь экс-солистки "ВИА Гры".
Краше мамы!
Очень красивая 💛
Вся в маму. Красивая, вся в родинках, а значит, счастливая!
Фото © Instagram / sonyaxkiperman, ververa
Однако юзеров заинтересовали не только горячие кадры, но и подпись к ним. Сначала Соня оставила под фото фразу "медовый месяц", что навело подписчиков на мысли о том, что девушка окончательно повзрослела и связала себя узами брака. Но вскоре дочка Брежневой создала ещё большую интригу, быстро поменяв подпись на "винтажная малышка".
Соня — первая дочка Веры Брежневой, которую артистка родила от бизнесмена Виталия Войченко. Сейчас девушка живёт и учится в США, где даже успела завести отношения. Ранее она выкладывала фото со своим бойфрендом Мэттом Кенноном, пишет PeopleTalk.
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