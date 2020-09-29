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Красота спасёт мир. И для этого достаточно одного взгляда на 10 невероятных актрис из Армении и Азербайджана

После недолгого затишья с июля 2020 года боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились с новой силой. И вот новый виток начался 27 сентября, вынуждая обе страны ввести военное положение. Лайф решил разрядить обстановку и напомнить, что у Армении и Азербайджана много общего, например редкие красавицы, от которых невозможно оторвать глаз.

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Фото © Instagram / inna_khojamiryan

Назени Оганесян — 38-летняя актриса из Армении и преподаватель Ереванского государственного института театра и кинематографии

Фото © Instagram / nazenihovhannisyan

Фото © Instagram / nazenihovhannisyan

Оксана Расулова — 37-летняя индийская классическая танцовщица, хореограф и актриса из Азербайджана

Фото © Instagram / oksana_rasulova

Фото © Instagram / oksana_rasulova

Инна Ходжамирян — 28-летняя актриса из Армении

Фото © Instagram / inna_khojamiryan

Фото © Instagram / inna_khojamiryan

Вусала Ализаде — 36-летняя актриса и телеведущая из Азербайджана

Фото © Instagram / vusalaalizade

Фото © Instagram / vusalaalizade

Асмик Ходжян — актриса и владелица собственного бренда одежды из Армении

Фото © Instagram / hasmikkhojyan

Фото © Instagram / hasmikkhojyan

Камаля Пириева — 30-летняя актриса и телеведущая из Азербайджана

Фото © Instagram / kamalapiriyeva

Фото © Instagram / kamalapiriyeva

Милена Варданян — актриса и телеведущая из Армении

Фото © Instagram / milena_vardanyan_

Фото © Instagram / milena_vardanyan_

Парвин Абиева — актриса из Азербайджана

Фото © Instagram / pervinabiyeva

Фото © Instagram / pervinabiyeva

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