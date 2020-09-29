Красота спасёт мир. И для этого достаточно одного взгляда на 10 невероятных актрис из Армении и Азербайджана

Назени Оганесян — 38-летняя актриса из Армении и преподаватель Ереванского государственного института театра и кинематографии
Фото © Instagram / nazenihovhannisyan
Оксана Расулова — 37-летняя индийская классическая танцовщица, хореограф и актриса из Азербайджана
Фото © Instagram / oksana_rasulova
Инна Ходжамирян — 28-летняя актриса из Армении
Фото © Instagram / inna_khojamiryan
Вусала Ализаде — 36-летняя актриса и телеведущая из Азербайджана
Фото © Instagram / vusalaalizade
Асмик Ходжян — актриса и владелица собственного бренда одежды из Армении
Фото © Instagram / hasmikkhojyan
Камаля Пириева — 30-летняя актриса и телеведущая из Азербайджана
Фото © Instagram / kamalapiriyeva
Милена Варданян — актриса и телеведущая из Армении
Фото © Instagram / milena_vardanyan_
Парвин Абиева — актриса из Азербайджана
Фото © Instagram / pervinabiyeva
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