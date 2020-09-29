Девушка станцевала тверк для знаменитого повара, но реакция её парня испугала даже зрителей — видео

Пользователь attack_helicopter1234 опубликовал ролик, в котором девушка в игривом настроении танцует тверк для повара-мема Нусрета Гёкче. Но тут кадр передвигается ко входной двери, в которую ломится разъярённый парень. Дальше на это лучше смотреть.

Кадры из видео © TikTok / attack_helicopter1234

По информации BroBible, видео сняли в одном из ресторанов звёздного повара Nusr-Et в Бостоне. Пока девушка на кадрах танцует, шеф вместе с коллегой снимает происходящее на видео. Дальше становится не до смеха. Заметив, что в закрытую дверь ломится парень, танцовщица заметно перепугалась и убежала в сторону. К тому времени её бойфренда уже пустили, и он с криками "Что, ***, ты тут делаешь? Что за ***?" ворвался в ресторан. На этом ролик обрывается.

Кадры из видео © TikTok / attack_helicopter1234

Пользователи Сети от происходящего оказались в шоке. Видео посмотрели больше 6,6 миллиона раз. Большинство комментаторов интересовались, всё ли с девушкой в порядке. Также под постом разгорелись споры, кто тут не прав. Кто-то придерживался мнения, что танцовщице следовало бы вести себя сдержанней, если у неё есть молодой человек. Другие же уверены: как бы себя американка ни вела, такое обращение ей терпеть не стоит.

Ребята, тут не важно, что она делала. То, что она настолько напугана, что убегает от его агрессии, — это не нормально meganzegxoxo