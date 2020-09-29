Визажистка шокировала парней, показав, как на самом деле выглядит "естественная красота"

Недавно на Reddit появился пост, который быстро завирусился. Бьюти-блогерша Тиана Меллс на своём примере решила объяснить мужчинам, зачем девушкам макияж и что пугаться его не стоит. На первом коллаже американка сравнила представления мужчин об обилии косметики на женщинах и то, как тяжёлый мейкап выглядит на самом деле. Суть в том, что, умея пользоваться косметикой, можно создать красивый чистый образ, несмотря на то что на это уйдёт "тонна штукатурки".
Мужчины считают, что плохо нанесённый макияж — это когда много косметики, но на самом деле это не так. На правой фотографии намного больше тонального крема, теней, помады и ещё кучи всего, но к нему отнесутся гораздо спокойнее
На втором коллаже девушка показала, как мужчины представляют себе "естественную красоту" и как по-настоящему выглядит девушка без косметики. Часто второй вариант далёк от общепринятых идеалов красоты — даже "естественной". На левом кадре девушка действительно выглядит так, будто на ней нет и грамма мейка. По крайней мере, для человека, в макияже не разбирающегося. Опытный же сразу заметит и идеально ровный тон лица, и выразительные глаза.
Всего за несколько часов пост девушки набрал почти 30 тысяч голосов пользователей Reddit. Судя по комментариям, ей удалось открыть глаза мужчинам на истину. А женщины активно поддержали визажистку — по-видимому, проблема для них актуальна как никогда.
Вот это да. Разница и правда заметна
Чистая правда!
WOW-news
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