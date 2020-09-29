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Категорий: 17

Визажистка шокировала парней, показав, как на самом деле выглядит "естественная красота"

Мужчины часто заявляют, что в девушках они любят "естественную красоту". Вопрос в том, что они под эти понимают. Бьюти-блогерша показала, как женщины действительно выглядят без косметики, а как — с аккуратным мейкапом.

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Фото © Instagram / tianamells

Недавно на Reddit появился пост, который быстро завирусился. Бьюти-блогерша Тиана Меллс на своём примере решила объяснить мужчинам, зачем девушкам макияж и что пугаться его не стоит. На первом коллаже американка сравнила представления мужчин об обилии косметики на женщинах и то, как тяжёлый мейкап выглядит на самом деле. Суть в том, что, умея пользоваться косметикой, можно создать красивый чистый образ, несмотря на то что на это уйдёт "тонна штукатурки".

Фото © Reddit / Natural-but-BEAT

Фото © Reddit / Natural-but-BEAT

Мужчины считают, что плохо нанесённый макияж — это когда много косметики, но на самом деле это не так. На правой фотографии намного больше тонального крема, теней, помады и ещё кучи всего, но к нему отнесутся гораздо спокойнее

Тиана Меллс

На втором коллаже девушка показала, как мужчины представляют себе "естественную красоту" и как по-настоящему выглядит девушка без косметики. Часто второй вариант далёк от общепринятых идеалов красоты — даже "естественной". На левом кадре девушка действительно выглядит так, будто на ней нет и грамма мейка. По крайней мере, для человека, в макияже не разбирающегося. Опытный же сразу заметит и идеально ровный тон лица, и выразительные глаза.

Фото © Reddit / Natural-but-BEAT

Фото © Reddit / Natural-but-BEAT

Всего за несколько часов пост девушки набрал почти 30 тысяч голосов пользователей Reddit. Судя по комментариям, ей удалось открыть глаза мужчинам на истину. А женщины активно поддержали визажистку — по-видимому, проблема для них актуальна как никогда.

Вот это да. Разница и правда заметна

Пользователь tritonbio2

Чистая правда!

Пользовательница Panache-Palette

15 знаменитых красоток, которые не стали скрываться и сами показали, как выглядят без макияжа

Раньше звёзд невозможно было увидеть без макияжа: статус не позволял. Папарацци гонялись за селебрити с надеждой заснять их в самый неподходящий момент. Но времена меняются — известные деятели искусства самолично публикуют в соцсетях фотографии без мейкапа и ретуши. В подборке ниже — 15 знаменитых девушек, не стесняющихся показать, как они выглядят на самом деле.

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