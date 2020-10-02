Стало известно, сколько процентов россиян хотят сменить профессию

Свыше 40% жителей России хотели бы сменить профессию, ещё 10% граждан уже начали этим заниматься, свидетельствуют данные опроса "Райффайзенбанка", передаёт ТАСС.

Стоит отметить, что треть респондентов трудоустроена в таких отраслях, как торговля, строительство и ремонт, производство товаров и образование. Желаемыми являются должности редактора или автора текстов, специалиста в области аналитики (data scientist). Опрошенные не отказались бы стать предпринимателями. Гораздо меньше после получения новых знаний они хотели бы работать в бухгалтерии или HR-департаменте.

Кроме того, каждый пятый житель страны был бы не прочь повысить квалификацию с помощью дополнительного образования. При этом большинство респондентов тратит деньги на обучение из текущих доходов или сбережений.

По данным кредитного учреждения, чтобы накопить средства на учёбу, россиянам требуется примерно от одного года до трёх лет. Чаще всего граждане копят с помощью вклада или текущего рублёвого счёта. Треть опрошенных хранят наличные, а 29% открывают накопительный счёт. Инвестиции или вложения в иностранную валюту граждане РФ используют гораздо реже.

Планировать расходы на образование нужно так, как и на любую другую цель в жизни, поясняет руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов "Райффайзенбанка" Роман Карандин. По его словам, для текущего обучения подойдёт накопительный счёт, который можно пополнять без ограничений и получать процент на остаток.

— Если вы копите на образование ребёнка, то стоит рассмотреть накопительное страхование жизни — продукт позволяет копить взносы к определённой дате, — рассказал собеседник агентства.