Голый Хью Джекман снялся в самой неприличной рекламе обуви — видео

Популярный австралийский актёр Хью Джекман принял участие в съёмках рекламного ролика для обувного бренда R.M. Williams, в котором предстал перед зрителями полностью обнажённым. Запись была опубликована в инстаграме артиста.

— Что я могу сказать? Ботинки удобные, — написал актёр в подписи к видео.

По сюжету голый Джекман сидит в кресле перед исполнительным директором компании — производителя обуви, с которой у него подписан рекламный контракт. Артисту пытаются объяснить, что он "слишком буквально" понял один из пунктов соглашения, запрещающий носить вещи других брендов, поскольку речь шла только о конкурентах, а не об одежде как таковой.

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