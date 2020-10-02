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Голый Хью Джекман снялся в самой неприличной рекламе обуви — видео

В кадре артист предстал в одних ботинках.

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Популярный австралийский актёр Хью Джекман принял участие в съёмках рекламного ролика для обувного бренда R.M. Williams, в котором предстал перед зрителями полностью обнажённым. Запись была опубликована в инстаграме артиста.

Что я могу сказать? Ботинки удобные, — написал актёр в подписи к видео.

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Популярные актёры достаточно длительное время "воевали" в Сети, однако в реальной жизни они хорошо общаются.

По сюжету голый Джекман сидит в кресле перед исполнительным директором компании — производителя обуви, с которой у него подписан рекламный контракт. Артисту пытаются объяснить, что он "слишком буквально" понял один из пунктов соглашения, запрещающий носить вещи других брендов, поскольку речь шла только о конкурентах, а не об одежде как таковой.

Вот как нужно выглядеть в 50 лет! Хью Джекман приятно удивил отдыхающих на пляже

Постоянные разъезды между США и Австралией из-за съёмок сиквела к "Величайшему шоумену" отнимают много времени, но актёр умудряется поддерживать хорошую форму и находить время для занятий спортом, пишет The Sun.

Ранее Лайф публиковал фотографии, которыми обнажённая Гвинет Пэлтроу "отпраздновала" 48-летие и шокировала не только подписчиков, но и собственную дочь.

Хью Джекман — голливудский актёр австралийского происхождения, обладатель "Золотого глобуса" и номинации на премию "Оскар" за роль в фильме-мюзикле "Отверженные". Подробнее о его биографии читайте на сайте uznayvse.ru.

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