Голый Хью Джекман снялся в самой неприличной рекламе обуви — видео

Популярный австралийский актёр Хью Джекман принял участие в съёмках рекламного ролика для обувного бренда R.M. Williams, в котором предстал перед зрителями полностью обнажённым. Запись была опубликована в инстаграме артиста.
— Что я могу сказать? Ботинки удобные, — написал актёр в подписи к видео.
Хью Джекман и Райан Рейнольдс заключили перемирие. Они сняли рекламу друг другуПопулярные актёры достаточно длительное время "воевали" в Сети, однако в реальной жизни они хорошо общаются.
По сюжету голый Джекман сидит в кресле перед исполнительным директором компании — производителя обуви, с которой у него подписан рекламный контракт. Артисту пытаются объяснить, что он "слишком буквально" понял один из пунктов соглашения, запрещающий носить вещи других брендов, поскольку речь шла только о конкурентах, а не об одежде как таковой.
Вот как нужно выглядеть в 50 лет! Хью Джекман приятно удивил отдыхающих на пляжеПостоянные разъезды между США и Австралией из-за съёмок сиквела к "Величайшему шоумену" отнимают много времени, но актёр умудряется поддерживать хорошую форму и находить время для занятий спортом, пишет The Sun.
Ранее Лайф публиковал фотографии, которыми обнажённая Гвинет Пэлтроу "отпраздновала" 48-летие и шокировала не только подписчиков, но и собственную дочь.
Хью Джекман — голливудский актёр австралийского происхождения, обладатель "Золотого глобуса" и номинации на премию "Оскар" за роль в фильме-мюзикле "Отверженные". Подробнее о его биографии читайте на сайте uznayvse.ru.
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