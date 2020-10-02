Билли Айлиш показала клип к саундтреку нового фильма о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню No Time To Die ("Не время умирать"). Это главный трек к одноимённой новой серии бондианы, которая должна выйти на экраны в ноябре.
В ролике показано выступление певицы в чёрно-белых цветах, которое сменяют кадры из фильма. Главную роль в 25-й по счёту бондиане в пятый раз сыграл Дэниел Крэйг. По слухам, это будет его последнее появление в лентах о Джеймсе Бонде, поскольку в следующей картине роль агента 007, вероятно, достанется 43-летнему Тому Харди.
Был так же падок на женщин, но пил пиво. В Польше нашли следы реального Джеймса БондаСпециалисты утверждают, что агент был связан с британской разведкой.
Ранее Лайф сообщал, что Aston Martin выпустит 25 коллекционных автомобилей Джеймса Бонда. По желанию владельцев их оснастят "шпионским" оборудованием.
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