Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Билли Айлиш показала клип к саундтреку нового фильма о Джеймсе Бонде

Американка стала самым молодым исполнителем, чьи песни прозвучали в картине об агенте 007.

37

Американская певица Билли Айлиш опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню No Time To Die ("Не время умирать"). Это главный трек к одноимённой новой серии бондианы, которая должна выйти на экраны в ноябре.

В ролике показано выступление певицы в чёрно-белых цветах, которое сменяют кадры из фильма. Главную роль в 25-й по счёту бондиане в пятый раз сыграл Дэниел Крэйг. По слухам, это будет его последнее появление в лентах о Джеймсе Бонде, поскольку в следующей картине роль агента 007, вероятно, достанется 43-летнему Тому Харди.

Был так же падок на женщин, но пил пиво. В Польше нашли следы реального Джеймса Бонда

Специалисты утверждают, что агент был связан с британской разведкой.

Ранее Лайф сообщал, что Aston Martin выпустит 25 коллекционных автомобилей Джеймса Бонда. По желанию владельцев их оснастят "шпионским" оборудованием.

Билли Айлиш станет самой молодой исполнительницей главной песни в фильмах про Бонда

Слова для песни певица написала вместе со своим братом Финнеасом.

Выбор редакции

Молодой художник из Подмосковья рассказал, как добился личной встречи с Билли Айлиш

14 августа, 10:28

Был так же падок на женщин, но пил пиво. В Польше нашли следы реального Джеймса Бонда

25 сентября, 07:38

Голый Хью Джекман снялся в самой неприличной рекламе обуви — видео

сегодня в 02:02

СМИ: Одна из ближайших советников Трампа заразилась коронавирусом

сегодня в 01:39

Специалист рассказал, как не угробить смартфон поддельным зарядным устройством

сегодня в 01:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.