Билли Айлиш показала клип к саундтреку нового фильма о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню No Time To Die ("Не время умирать"). Это главный трек к одноимённой новой серии бондианы, которая должна выйти на экраны в ноябре.

В ролике показано выступление певицы в чёрно-белых цветах, которое сменяют кадры из фильма. Главную роль в 25-й по счёту бондиане в пятый раз сыграл Дэниел Крэйг. По слухам, это будет его последнее появление в лентах о Джеймсе Бонде, поскольку в следующей картине роль агента 007, вероятно, достанется 43-летнему Тому Харди.