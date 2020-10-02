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Британец попытался установить рекорд скорости на авто и погиб

Полиция выясняет причины ДТП.

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Фото © Ben Lack / YappApp

В Великобритании гонщик погиб при попытке установить национальный рекорд скорости на автомобиле. Об этом пишет издание Mirror.

Известно, что авария произошла на аэродроме Элвингтон, расположенном между Йорком и Маркет-Уэйтоном. На место столкновения немедленно прибыли правоохранители и экстренные службы, спасти мужчину не удалось.

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Британец вынужден был отдать победу своему партнëру по команде.

Полиция уже начала расследование, однако пока не известно, с какой скоростью двигался погибший.

Британская ассоциация автоспорта опубликовала заявление после столкновения, подтверждающее гибель одного из водителей.

Motorsport UK глубоко опечалена сообщением о том, что сегодня на аэродроме Элвингтон произошла смертельная авария во время попытки установки британского наземного рекорда скорости, — сообщил представитель организации.

Добавим, что недавно на этом аэродроме было установлено несколько новых рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге экстремал Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд, протащив самолёт Airbus А-319 весом около сорока трёх тонн.

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