Британец попытался установить рекорд скорости на авто и погиб

В Великобритании гонщик погиб при попытке установить национальный рекорд скорости на автомобиле. Об этом пишет издание Mirror.
Известно, что авария произошла на аэродроме Элвингтон, расположенном между Йорком и Маркет-Уэйтоном. На место столкновения немедленно прибыли правоохранители и экстренные службы, спасти мужчину не удалось.
Хэмилтон не смог посягнуть на рекорд Шумахера в Сочи из-за странного штрафаБританец вынужден был отдать победу своему партнëру по команде.
Полиция уже начала расследование, однако пока не известно, с какой скоростью двигался погибший.
Британская ассоциация автоспорта опубликовала заявление после столкновения, подтверждающее гибель одного из водителей.
— Motorsport UK глубоко опечалена сообщением о том, что сегодня на аэродроме Элвингтон произошла смертельная авария во время попытки установки британского наземного рекорда скорости, — сообщил представитель организации.
Добавим, что недавно на этом аэродроме было установлено несколько новых рекордов Гиннесса.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге экстремал Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд, протащив самолёт Airbus А-319 весом около сорока трёх тонн.
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