Британец попытался установить рекорд скорости на авто и погиб

В Великобритании гонщик погиб при попытке установить национальный рекорд скорости на автомобиле. Об этом пишет издание Mirror.

Известно, что авария произошла на аэродроме Элвингтон, расположенном между Йорком и Маркет-Уэйтоном. На место столкновения немедленно прибыли правоохранители и экстренные службы, спасти мужчину не удалось.

Полиция уже начала расследование, однако пока не известно, с какой скоростью двигался погибший.

Британская ассоциация автоспорта опубликовала заявление после столкновения, подтверждающее гибель одного из водителей.

— Motorsport UK глубоко опечалена сообщением о том, что сегодня на аэродроме Элвингтон произошла смертельная авария во время попытки установки британского наземного рекорда скорости, — сообщил представитель организации.

Добавим, что недавно на этом аэродроме было установлено несколько новых рекордов Гиннесса.