Был также падок на женщин, но пил пиво. В Польше нашли следы реального Джеймса Бонда

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В Польше нашли документы настоящего, а не выдуманного Джеймса Бонда. В отличие от своего художественного персонажа, агент не преследовал злодеев на экзотических берегах, а прибыл в восточноевропейскую страну с "мутной дипломатической миссией", сообщает The Times со ссылкой на архивы Службы безопасности Польской Народной Республики (ПНР).

Отмечается, что Джеймс Альберт Бонд явился в Посольство Великобритании в Польше 18 февраля 1964 года. На тот момент ему было 36 лет, события в реальной жизни разворачиваются почти через 11 лет после того, как вышла книга Яна Флеминга "Казино Рояль" о знаменитом шпионе.

Работал настоящий Бонд якобы в качестве секретаря-архивариуса военного атташе в течение года. Агенты польской разведки сразу же взяли британца в разработку и из наблюдений за ним сделали вывод, что он "разговорчив и осторожен". Кроме того, как и его тёзка, Бонд сильно интересовался женщинами, а вот вкусы на алкоголь у настоящего и выдуманного героя были разные — реальный британец любил польское пиво.

Осенью 1964 года, согласно архивам, Бонд отправился с двумя другими предполагаемыми британскими дипломатами в северо-восточные города Белосток и Ольштын, чтобы, по утверждению польских агентов, "проникнуть на военные объекты". 21 января 1965 года британец покинул ПНР.

Специалисты польского Института национальной памяти полагают, что Бонд, по всей видимости, быстро понял, что "ему не удастся получить ценную информацию".

По данным польских материалов, реальный Джеймс Бонд родился 30 января 1928 года в городе Бидефорде графства Девон, хотя остаётся неизвестным, был ли он отправлен в Польшу под реальным именем или же пользовался псевдонимом.