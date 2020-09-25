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90-летнюю россиянку поймали на торговле героином

Бабушку собираются отправить под домашний арест.

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Фото © Zuma / ТАСС

В Челябинской области задержали 90-летнюю женщину, продававшую героин. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При обыске у пенсионерки изъяли более 10 граммов тяжёлого наркотика, что считается особо крупной партией и даёт основание для возбуждения уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения, — сказал собеседник агентства.

По его данным, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для подозреваемой, так как содержание в СИЗО из-за возраста может оказаться для бабушки непосильным.

Во дворе жителя Подмосковья нашли 28 килограммов героина под тротуарной плиткой

Ещё одну большую партию наркотика обнаружили в сарае.

Ранее Лайф писал, что злоумышленники пытались передать наркотики в уральскую тюрьму, спрятав их в нижнем белье.

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