90-летнюю россиянку поймали на торговле героином

В Челябинской области задержали 90-летнюю женщину, продававшую героин. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
При обыске у пенсионерки изъяли более 10 граммов тяжёлого наркотика, что считается особо крупной партией и даёт основание для возбуждения уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере.
— Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения, — сказал собеседник агентства.
По его данным, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для подозреваемой, так как содержание в СИЗО из-за возраста может оказаться для бабушки непосильным.
Во дворе жителя Подмосковья нашли 28 килограммов героина под тротуарной плиткойЕщё одну большую партию наркотика обнаружили в сарае.
Ранее Лайф писал, что злоумышленники пытались передать наркотики в уральскую тюрьму, спрятав их в нижнем белье.
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