90-летнюю россиянку поймали на торговле героином

В Челябинской области задержали 90-летнюю женщину, продававшую героин. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При обыске у пенсионерки изъяли более 10 граммов тяжёлого наркотика, что считается особо крупной партией и даёт основание для возбуждения уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере.

— Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения, — сказал собеседник агентства.

По его данным, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для подозреваемой, так как содержание в СИЗО из-за возраста может оказаться для бабушки непосильным.