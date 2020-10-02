Специалист рассказал, как не угробить смартфон поддельным зарядным устройством

Приобретение неоригинального зарядного устройства для смартфона, вероятно, позволит сэкономить немного средств, однако последствия такой покупки могут обойтись гораздо дороже. Подделка способна не только угробить смартфон, но и устроить пожар. Как не стать жертвой контрафакта, рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

— Общий принцип инспекции для зарядных блоков всех производителей одинаков: следите за тем, чтобы блок зарядки был собран аккуратно, без зазоров, следов или разводов на металлических частях, — приводит его слова агентство "Прайм".

Гриценко советует сверять серийные номера на упаковке и корпусе блока, причём на последнем он должен быть выгравирован, а не написан на наклейке. Обратить внимание стоит также на надписи на оплётке самого шнура, на состояние и форму разъёмов. Любая кривизна и следы на металле дают повод усомниться в оригинальности и безопасности продукта.