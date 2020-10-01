Апартаменты против квартир. Что выгоднее покупать

Тренды рынка недвижимости

В третьем квартале 2020 года новостройки подорожали почти во всех крупных городах России. За июль — сентябрь цены увеличились в среднем на 3%, а с начала года — на 9%. Такие подсчёты сделали специалисты федерального портала "Мир квартир". Самый стремительный рост за последние три месяца показали новостройки Иркутска. Они подорожали почти на 8%. Примерно на столько же выросла в цене недвижимость в Омске, Москве, Владивостоке и Томске.

Неудивительно, что в такой ситуации покупатели стали чаще присматриваться к апартаментам. Они могут стоить на 20–30% дешевле, чем схожие по размерам и характеристикам квартиры. Рассмотрим для примера недвижимость в столице. Здесь апартаменты занимают уже четверть предложения на рынке новостроек.

На вторичном рынке недвижимости старой Москвы количество и доля апартаментов от общей экспозиции также постепенно растёт. По подсчётам аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость", пять лет назад доля апартаментов в этом сегменте не превышала 1%, а сейчас она составляет около 7%.

— Почти все покупатели, приобретающие апартаменты на вторичном рынке, обычно начинают поиск таких лотов как раз в новостройках. На первичке объём предложения апартаментов больше и разнообразнее. Кроме того, покупатели могут выбрать планировку и отделку по своему вкусу. Однако им не всегда удаётся подобрать себе подходящий вариант. В результате покупатели обращают внимание на вторичный сегмент жилья. Лишь небольшая часть потребителей, целенаправленно подыскивающих себе объекты с отделкой, изначально рассматривает исключительно вторичные апартаменты, — рассказал Лайфу Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость".

По наблюдениям специалистов компании, 55% покупателей апартаментов — это люди, которые планируют купить недвижимость в районе, где нет новостроек. Тогда приходится искать вариант на вторичке.

Подводные камни апартаментов

Главное отличие апартаментов от квартир — это статус недвижимости. Апартаменты относятся к коммерческой недвижимости, а квартиры — к жилой. В связи с этим в квартирах можно прописаться, в апартаментах — нет, пояснил руководитель департамента консалтинга и аналитики "НДВ — Супермаркет недвижимости" Сергей Ковров.

Он отметил, что при строительстве жилых комплексов обязательно наличие инфраструктуры: детских садов, школ, детских площадок. При возведении апартаментов социальной нагрузки у застройщика нет. Тарифы ЖКХ на апартаменты начисляют из расчёта коммерческого помещения, что в разы превышает коммунальные услуги по квартирам. Именно из-за таких нюансов апартаменты обычно и стоят дешевле квартир.

Кстати, вопрос об изменении правового статуса апартаментов уже не раз обсуждался. Законопроект, которым предлагалось перевести их в жилой фонд, был внесён в Госдуму ещё в 2018 году. Однако затем был снят с рассмотрения нижней палаты парламента. В конце января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что правовой статус апартаментов станет одной из задач для работы правительства в 2020 году. Но на сегодняшний день у правительства есть другие насущные проблемы, поэтому этот вопрос остаётся нерешённым. Хотя ранее сообщалось, что законопроект о правовом статусе апартаментов в России планируется рассмотреть в текущую парламентскую сессию.

Сергей Ковров полагает, что даже если апартаментам и поменяют статус, то получить его смогут не все. По его мнению, это затронет только те комплексы, которые максимально приближены к жилью (например, апартаменты и квартиры, расположенные в одном корпусе).

Квартира или апартаменты?

Есть застройщики, которые самостоятельно берут на себя обязательства по возведению объектов инфраструктуры для будущих жителей апарт-комплекса. При этом стоимость такой недвижимости уступает аналогичным проектам с квартирами.

— Для ряда покупателей социальная инфраструктура и вовсе не имеет никакого значения. В приоритете может быть локация и статус комплекса. Апартаменты также могут покупать, чтобы затем сдавать в аренду. На рынке уже есть предложения с отделкой и меблировкой. Застройщик в будущем возлагает на себя обязательства сдавать помещения в аренду и выплачивать собственнику чистый доход, — объяснил эксперт Сергей Ковров.