Коммунальщики объявили войну должникам. Что теперь ждёт неплательщиков

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее начислять пени за несвоевременную оплату ЖКУ до 1 января 2021 года. В нём говорится, что жильцов не будут штрафовать за задолженности по коммунальным платежам и взносам за капремонт, а управляющие компании и товарищества собственников жилья — за неоплаченные договоры ресурсоснабжения. А главное, газ, воду и электричество должникам отключать временно перестанут.

Судя по всему, такое решение дало основание многим не платить за коммуналку совсем. На подъездах жилых домов можно увидеть свежие объявления, которые наклеили сотрудники управляющей компании, — списки должников дома. Так, например, у одной жительницы Москвы долг за ЖКХ — 10 839 рублей. А вот житель соседнего подъезда задолжал больше 280 тысяч рублей. Недалеко от него живёт ещё один должник-рекордсмен — 155 тысяч. Всего в доме 42 должника на 233 квартиры. То есть каждый пятый не может или не хочет вовремя заплатить за услуги ЖКХ. Самые отчаянные коммунальщики вешают объявления не только у входа в подъезд, но и на двери квартир должников. Так борются с неплательщиками не только в столице, но и во многих других городах по всей стране.

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Эксперты прогнозируют, что до конца года долги за коммуналку вырастут в 2,5 раза. По словам профессора РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Константина Ильковского, потребление домохозяйствами электроэнергии в последнее время растёт: если раньше взрослая часть населения большую часть времени находилась на работе, то сейчас круглосуточно дома, что увеличивает потребление электричества, воды и т.д.

Как объяснила юрист адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Ирина Орешкина, принятые правительством меры направлены на поддержку населения и на частичное ослабление финансовой нагрузки на людей. И ни в коем случае данное постановление не может быть истолковано как основание для полного отказа потребителей от оплаты предоставляемых коммунальных услуг.

Список должников в московской многоэтажке. Фото © LIFE

— Какое-то время потребитель может не ощутить последствий просрочки платежа. Как долго продлится тишина — это лишь вопрос времени. И зависит он в большей степени от поставщика. Ведь потребитель обязан оплачивать полученные коммунальные услуги своевременно и в полном объёме, — отметила адвокат.

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А с января 2021 года коммунальщики вновь смогут взыскивать ещё и неустойку (штраф, пени) за несвоевременную и (или) внесённую не в полном размере плату за жилое помещение, коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт. Помимо взыскания неустойки, с января 2021 года они также смогут бороться с должниками уже привычными методами — приостановив или ограничив предоставление коммунальной услуги, говорит Ирина Орешкина.

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников пояснил, что в нынешних условиях вряд ли кто-то обратит внимание на просрочку в один-два месяца. Но тем не менее долг будет накапливаться, и погасить его в дальнейшем будет всё сложнее. Кстати, неплательщикам могут грозить серьёзные неприятности. Вплоть до выселения. Для этого достаточно задолжать коммуналку за полгода.

— Самые распространённые меры воздействия: предупреждение, отключение коммунальных услуг (если есть такая возможность, далеко не во всех многоквартирных домах можно изолировать конкретную квартиру) и взыскание долга в судебном порядке. Последнее, кстати, сейчас стало особенно популярно. Если раньше УК годами писала письма собственникам с просьбой погасить задолженность и лишь в самом крайнем случае обращалась в суд, то теперь всё иначе, — рассказал Петр Гусятников.