С 1 октября начинается распродажа валюты. Какие появились риски для сбережений и где сейчас не стоит хранить деньги

С 1 октября Центробанк начинает дополнительные продажи валюты на внутреннем рынке. По мнению финансистов, это поможет стабилизировать курс рубля. В то же время сейчас появились новые риски для сбережений. Даже в валюте и в золоте. Где стало опасно держать накопления и как спасти свои деньги?

Что ждёт валютный рынок с 1 октября

Дополнительные продажи валюты продлятся с 1 октября по 30 декабря. Проводить их Центробанк будет помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила. Объём дополнительных продаж за это время составит 2,9 миллиарда рублей в день.

— Действия Центробанка могут оказать поддержку курсу рубля. Но его укрепление будет сдерживаться негативными внешними факторами. Среди них угроза новых санкций из-за дела Алексея Навального, напряжённая политическая ситуация в Белоруссии, конфликт между Арменией и Азербайджаном, вторая волна пандемии коронавируса и уход инвесторов с развивающихся рынков, — считает старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

По его словам, вторая волна пандемии может привести к дополнительному замедлению мировой экономики. Это ударит по нефтяным ценам и будет дополнительным фактором, играющим против рубля. В такой ситуации, по словам Вадима Иосуба, пока вообще нереально делать объективные прогнозы курса валют. Даже в ближайшей перспективе.

— Объявленный объём дополнительной продажи валюты очень мал. Тем не менее решение Центробанка имеет значение для повышения настроения на рынках. А это может оказать поддержку курсу рубля в краткосрочной перспективе. Помочь также может обязательная продажа валютной выручки экспортёрами. Мы ожидаем, что после крупных выплат по внешнему долгу в сентябре — а это 5,2 миллиарда рублей — произойдёт нормализация курса, — считает управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

Валюта, ценные бумаги и золото. Где сейчас рискованно хранить сбережения

Первое, от чего сейчас предостерегают финансисты неопытных инвесторов, это спекуляции на валютном курсе. По словам Вадима Иосуба, сейчас самая разумная тактика — не держать все яйца в одной корзине. Классическая рекомендация — хранить сбережения частями в долларах, евро и рублях. Можно, конечно, регулярно переводить все свои деньги из одной валюты в другую, пытаясь предугадать реакцию рынка. Но если делать это не вовремя, можно не только не заработать, но и потерять. Учитывая разницу между курсами покупки и продажи, чем чаще вы конвертируете сбережения из одной валюты в другую, тем больше несёте потерь.

— Сейчас повысился риск держать деньги в акциях российских предприятий за пределами "голубых фишек". Причём переводить сейчас все сбережения в доллары тоже опасно. Курс может опуститься, и вы понесёте потери. Из-за непредсказуемой волатильности в принципе повысились риски хранить деньги только в одной валюте. Какой бы она ни была, — пояснил Вадим Иосуб.

По словам Андрея Русецкого, сейчас рискованно хранить деньги в любых ценных бумагах компаний, у которых большие долговые обязательства и проблемы с выручкой. Из-за нестабильной ситуации в экономике их становится всё больше. Соответственно, вложения в акции и облигации даже популярных компаний могут обернуться потерями. Чтобы не потерять деньги, нужно постоянно отслеживать ситуацию на рынке.

Непростая ситуация даже у золота. В начале августа его цена достигла исторического максимума — 2075 долларов за тройскую унцию. Сейчас же цена находится в состоянии коррекции, опустившись к 1885 долларам (минус 9% за два месяца).