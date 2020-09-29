Компенсации за удалёнку. Сколько денег сотрудники могут получить от работодателя

Трудовые права на дистанции
Адвокат, руководитель практики трудового права SZP Law Ксения Михайличенко пояснила, что такого понятия как "удалёнка" в Трудовом кодексе не существует. Есть дистанционная работа. Заставить трудиться из дома никто не может. Ни сотрудников, ни работодателей. Региональные власти могут дать лишь соответствующие рекомендации.
— Перевод на дистанционную работу осуществляется по соглашению сторон — сотрудника и работодателя. Заключается оно в письменной форме. В дополнительном соглашении к трудовому договору в связи с переходом на удалёнку указываются условия работы, сроки и порядок оплаты. Этот документ нужно просматривать очень внимательно. Если сотрудник видит очевидную трудовую дискриминацию в этом соглашении, то он имеет право не подписывать его. Документ вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. Сотрудники на дистанционной работе имеют те же самые права, что и их коллеги, которые трудятся в офисе, — рассказала генеральный директор ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина.
Пассивный доход. Сколько можно заработать, не вставая с диванаДаже пять-десять тысяч в месяц могут стать неплохой прибавкой к зарплате. Особенно если для этого не требуется никаких усилий. Не говоря уже об извечной мечте многих — бросить работу и жить у моря на проценты от своих вложений. Но что такое на самом деле пассивный доход? Сколько денег реально получать, не вставая с дивана, и какие инструменты подходят для человека с небольшими сбережениями?
Единственное отличие в том, что место работы сотрудник на удалёнке выбирает сам. По словам Асии Мухамедшиной, можно выбрать любой адрес — по прописке или по факту временного пребывания. Правда, с оговоркой: только в пределах страны.
Но свобода выбора места, откуда сотрудник решит трудиться, не значит, что он может вольно распоряжаться своим рабочим временем. Если в определённый момент он не окажется на согласованном рабочем месте, то работодатель имеет право расценить это как прогул. Последствия могут быть разными, вплоть до увольнения.
— Стоит отметить, что на законодательном уровне не закреплено, что если человек переводится на удалённую работу, то заработная плата должна уменьшаться, — говорит Ксения Михайличенко. — Многие работодатели буквально заставляют сотрудников подписывать дополнительные соглашения с уменьшением заработной платы. На самом деле суммы выплат меняться не должны.
Работодатель не имеет права уменьшать заработную плату сотруднику при переводе на удалённую работу. Более того, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию и подать жалобу.
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Какие расходы могут компенсировать сотруднику на удалёнке
Асия Мухамедшина напоминает, что сотруднику возмещаются расходы и выплачиваются компенсации, если он для выполнения своих обязанностей с согласия или ведома работодателя использовал личное имущество. Получить деньги можно за износ инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику. Также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Суммы и размер возмещения расходов определяются соглашением сторон в письменной форме. На практике они обычно составляют несколько тысяч рублей в месяц.
Так, уже известны случаи, когда в Москве компании компенсировали людям, работающим на дому, расходы на электричество и интернет. Выплаты составили порядка одной-двух тысяч в месяц. Кстати, сотрудник вправе потребовать от работодателя, чтобы тот обеспечил его всем необходимым для удалённого труда. Например, компьютером или ноутбуком. Именно поэтому многие компании разрешают своим сотрудникам забрать компьютер из офиса или раздают необходимые гаджеты для дистанционной работы.
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