Компенсации за удалёнку. Сколько денег сотрудники могут получить от работодателя

Трудовые права на дистанции

Адвокат, руководитель практики трудового права SZP Law Ксения Михайличенко пояснила, что такого понятия как "удалёнка" в Трудовом кодексе не существует. Есть дистанционная работа. Заставить трудиться из дома никто не может. Ни сотрудников, ни работодателей. Региональные власти могут дать лишь соответствующие рекомендации.

— Перевод на дистанционную работу осуществляется по соглашению сторон — сотрудника и работодателя. Заключается оно в письменной форме. В дополнительном соглашении к трудовому договору в связи с переходом на удалёнку указываются условия работы, сроки и порядок оплаты. Этот документ нужно просматривать очень внимательно. Если сотрудник видит очевидную трудовую дискриминацию в этом соглашении, то он имеет право не подписывать его. Документ вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. Сотрудники на дистанционной работе имеют те же самые права, что и их коллеги, которые трудятся в офисе, — рассказала генеральный директор ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина.

Единственное отличие в том, что место работы сотрудник на удалёнке выбирает сам. По словам Асии Мухамедшиной, можно выбрать любой адрес — по прописке или по факту временного пребывания. Правда, с оговоркой: только в пределах страны.

Но свобода выбора места, откуда сотрудник решит трудиться, не значит, что он может вольно распоряжаться своим рабочим временем. Если в определённый момент он не окажется на согласованном рабочем месте, то работодатель имеет право расценить это как прогул. Последствия могут быть разными, вплоть до увольнения.

— Стоит отметить, что на законодательном уровне не закреплено, что если человек переводится на удалённую работу, то заработная плата должна уменьшаться, — говорит Ксения Михайличенко. — Многие работодатели буквально заставляют сотрудников подписывать дополнительные соглашения с уменьшением заработной платы. На самом деле суммы выплат меняться не должны.

Работодатель не имеет права уменьшать заработную плату сотруднику при переводе на удалённую работу. Более того, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию и подать жалобу.

Какие расходы могут компенсировать сотруднику на удалёнке

Асия Мухамедшина напоминает, что сотруднику возмещаются расходы и выплачиваются компенсации, если он для выполнения своих обязанностей с согласия или ведома работодателя использовал личное имущество. Получить деньги можно за износ инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику. Также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Суммы и размер возмещения расходов определяются соглашением сторон в письменной форме. На практике они обычно составляют несколько тысяч рублей в месяц.