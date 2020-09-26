Пассивный доход. Сколько можно заработать, не вставая с дивана

Какой россиянин не мечтал о том, чтобы получать деньги, не выходя из дома. Или, по крайней мере, не отвлекаясь на офис, тратя там драгоценные годы. Для такой жизни специалисты рекомендуют создать себе источники пассивного дохода. Другими словами, получать деньги, ради которых не придётся ходить на работу каждый день. Человек один раз делает вложения, а потом просто получает дивиденды.

Мифы и реальность пассивного дохода

Первый миф: можно много заработать, ничего не делая. Так не получится. По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, для того, чтобы получать пассивный доход, придётся сначала как следует поработать для создания стартового капитала. Особенно если речь идёт о тех суммах, которые закроют все потребности человека. Без создания капитала для инвестирования законных вариантов для получения такого рода источника доходов два — наследство и выигрыш в лотерею.

Второй миф: проще всего получать деньги с аренды. В современных реалиях самые неликвидные вложения капитала — это банковский вклад и покупка квартиры для сдачи в аренду. Они не отбивают даже инфляцию, а квартира может и простаивать без арендаторов. К тому же недвижимость будет тянуть деньги на ремонт. Нужно помнить и про амортизацию дома — постепенно он будет морально и физически устаревать.

Куда вложить деньги, чтобы получать большой пассивный доход

Алексей Кричевский считает, что хороший вариант для тех, у кого есть приличный стартовый капитал, — покупка коммерческой недвижимости или паёв в закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости. Другие варианты — вложения в дивидендные акции или облигации. В этих случаях можно ориентироваться на 8–10% годового дохода, который можно превратить и в ежемесячный, покупая облигации либо с ежемесячным купонным доходом, либо разбивая капитал на три части для покупки долговых бумаг с квартальной выплатой, чтобы происходили они каждый месяц.

— Кейсы без денежных вложений — это стриминг, роялти от написанных книг, баннерная реклама на собственных сайтах. Но все эти продукты требуют большого количества времени, что возвращает нас в начало: придётся как следует поработать, — отметил Алексей Кричевский.

Можно ли получать деньги без первоначального взноса

Председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев подтверждает, что пассивный доход требует времени для анализа и первоначальных вложений. Это нужно и во всевозможных схемах, представленных в Интернете, подавляющее число которых не работают или служат для "честного отъёма денег" граждан, отметил специалист. По его словам, для получения пассивного дохода в Интернете можно создать информационный продукт, сайт или страницу в соцсети и стать привлекательным для рекламодателей. Но для этого нужно либо быть подлинным экспертом в предметной области, либо обладать специфическими знаниями, что не подходит для большинства граждан, говорит Михаил Дорофеев.

Частые истории — рентный доход от инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость. На фоне низких ставок по депозитам в банках, которые обновили исторический минимум, многим вкладчикам приходится пересматривать свои ориентиры, отметил эксперт.

— Если сдача в аренду квартиры имеет экономическую целесообразность, как правило, только посуточно, иначе она не сможет соперничать со вкладом в банке, то отдача от коммерческой недвижимости может приносить куда больший доход без лишних хлопот. По заявлениям управляющих компаний, доходность может составлять 15% годовых. Но прежде, чем решиться на подобные инвестиции, нужно досконально изучить возможные подводные камни, — рекомендует Михаил Дорофеев.

Перспективы вложений на фондовом рынке

Михаил Дорофеев видит большую свободу в покупках облигаций наиболее надёжных компаний. В этом случае доходность, по его словам, может достигать 5–8% годовых и выше. Это лучше, чем годовая ставка по депозитам в 4,3%, которая сейчас держится в банках из топ-10.

Двузначную доходность по дивидендам предлагают акции некоторых российских компаний, но у акций больше размах колебаний и, следовательно, риск снижения первоначальных средств, которое может превысить размер полученных дивидендов, говорит Михаил Дорофеев.

С другой стороны, если компания "дешёвая" и с хорошими перспективами роста, то вдобавок к привлекательной дивидендной доходности можно получить и хороший прирост курсовой стоимости акций, рассуждает эксперт.

— Некоторые компании не платят дивидендов, и инвестиции в их акции выглядят более рискованными. С другой стороны, порой это вполне оправданно. Например, акционеры одной крупной компании в этом году на новостях об обсуждении её слияния с другой с начала года смогли увеличить размер своих вложений вдвое. Но это успешный пример, — подчеркнул Михаил Дорофеев.