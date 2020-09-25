На АЗС зафиксировали скачок цен. Насколько ещё может подорожать бензин

Сразу в нескольких регионах на заправках зафиксировали скачок цен на бензин. В среднем по стране стоимость топлива медленно, но тоже начала расти. Что происходит с ценниками на АЗС и насколько ещё может подорожать бензин?

Утром 24 сентября многие автовладельцы Магадана сделали для себя неприятное открытие. На ряде АЗС бензин АИ-92 подорожал на 1,3 рубля. На ценниках появилась неприятная цифра — 51,6. В местном УФАС РФ такое повышение цен пояснили увеличением оптовой закупочной цены на топливо. Сейчас проводится проверка, которая должна установить, насколько обоснованно на АЗС повысили ценник. Тем более что топливо там уже немало подорожало всего два месяца назад. В июле цена выросла на 1,2 рубля.

Аналогичные истории сейчас регулярно происходят по всей стране. То в одном, то в другом регионе фиксируют скачок цен на бензин, который происходит на определённых заправках. При этом в среднем по стране стоимость топлива тоже растёт. Правда, пока незначительно. По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России в августе 2020 года выросли на 0,3% по сравнению с июлем. При этом производители топлива за это время снизили оптовые цены на 4,9%.

Если брать период январь – август, то здесь стоимость бензина выросла на 1,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом цены производителей за восемь месяцев увеличились на 6%.

— Тенденция к подорожанию топлива в рознице продолжается и осенью, — рассказал главный аналитик "Телетрейда" Марк Гойхман. — С 15 по 24 сентября средние цены на АИ-95 поднялись с 47,33 до 47,53 рубля за литр. Плавное повышение, вероятно, сохранится и в ближайшие месяцы, хотя резкие скачки маловероятны. Изменение цены будет примерно соответствовать инфляции. Вероятное ускорение инфляции в четвёртом квартале ближе к 4% может означать с учётом иных факторов, что к концу года средняя цена АИ-95 поднимется примерно к 48 рублям за литр.

По словам Марка Гойхмана, нынешнее изменение цен на бензин зависит от многих факторов. Сказывается курс рубля, общий уровень спроса и предложения топлива, экспортные цены на нефть, уровень инфляции.

— Удивляться повышению цен сейчас явно не стоит. Удивительно было бы, наоборот, если бы они не росли. Общая инфляция в стране в августе ускорилась до 3,6%, хотя ещё в июле, по данным Росстата, составляла 3,4%. Поднялся и курс доллара к рублю. Спрос на топливо повышается по мере возвращения деловой и потребительской активности после самоизоляции. Многие люди теперь предпочитают по возможности передвигаться на автомобилях, а не в общественном транспорте. Это происходит из-за угрозы заражения коронавирусом, — отметил Марк Гойхман.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что у нефтяников до конца года есть ещё задел, чтобы повысить цены на топливо более чем на процент. То есть до уровня инфляции, который сейчас равен 3,6%. Более того, она продолжит расти и уже до конца года может достичь почти 4%. При этом, по оценкам Банка России, пик по инфляции будет пройден только в середине 2021 года. Соответственно, отмечает Иван Капустянский, на конец года мы можем увидеть АИ-95 в районе 47,5 рубля.