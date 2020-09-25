Пьянки и прогулы. Трудовой кодекс на удалёнке почти бессилен
По новому закону о возможности удалённой работы привлечь сотрудников за некоторые нарушения просто невозможно.
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После принятия законопроекта о временной удалённой работе, или так называемой комбинированной занятости, в первом чтении депутаты Госдумы перешли к дополнительным поправкам. В промежуточном варианте этих изменений в Трудовом кодексе, которые готовит специальная рабочая группа, появились в том числе условия увольнения дистанционных работников, пишут "Известия".
Все мы привыкли, что за пьянку на рабочем месте и появление в нетрезвом виде на работе, как правило, незамедлительно увольняют. Ведь действительно, на это есть прямое указание в Трудовом кодексе. Здесь важно именно понятие "на рабочем месте". Самое интересное, что принимаемый сейчас закон об удалёнке рабочим место описывает, по сути, любое пространство, где есть доступ к Интернету и сотрудник может работать и выходить на связь. Так, например, по словам экспертов, если он находится дома и несколько пьян и работодатель это замечает, то теоретически может уволить. Но на самом деле нет. Он обязан доказать, что человек пьян. Для этого нужно попасть "на рабочее место" и провести экспертизу. Но согласно конституции каждому гарантируется неприкосновенность жилища, другими словами, пьяный работник просто может не открывать дверь. Вот и возникает юридическая коллизия, с которой пока не разобрались.
Похожая история с прогулами. Если рабочее место не зафиксировано, то и прогул никак не зафиксируешь. Чем ещё может грозить удалёнка для работодателя и быть в радость для смекалистого работника — собрали для вас все тонкости закона, который скоро будет проходить второе чтение в Госдуме, в инфографике.