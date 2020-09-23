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Спасение на Страшном суде и воскрешение мёртвых. Что стало с самыми известными предводителями сект в России

В Новосибирске на два месяца арестовали главу "Церкви последнего завета" Виссариона и ещё двух лидеров секты. Сейчас им готовят обвинение сразу по нескольким статьям. Но не все сектанты доходили до тюрьмы.

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь, © ТАСС / Михаил Фомичёв, © ТАСС / Александр Щербак

Секта, или тоталитарная секта, — это организация особая и не всегда имеет религиозную направленность, по мнению экспертов. Есть секты, например, коммерческие, но все они имеют внутреннюю идеологию, как правило, секретную для тех, кто в секте не состоит.

Тайная жизнь "Города солнца". Какие порядки процветали в секте гаишника под Красноярском

В Красноярском крае силовики задержали руководство религиозной общины "Город солнца", которую следователи считают сектой. Подозреваемыми стали сразу три человека. Их обвиняют в хищениях денег под видом оказания религиозных услуг, а также применении физического и психологического насилия.

В России секты стали популярны на рубеже девяностых, в перестройку, и затем после развала Советского Союза. Лидеры подобных организаций играли на чувствах людей, зачастую находившихся в сложном финансовом и моральном положении из-за ситуации в стране. Они пытались найти утешение в изгнании демонов, новой просветлённой религии или "заряжении" воды у телевизора, неся лидерам этих сект свои последние кровные.

Бизнес-план бога Кузи. Кто запустил удачный стартап скандальной секты и куда подевались сотни миллионов

Андрей Попов, более известный как "бог Кузя", уже отсидел свой срок за мошенничество и создание религиозной организации, посягающей на жизнь и здоровье граждан. За восемь лет деятельности колоритного и креативного мошенника секта заработала сотни миллионов рублей. Часть этих денег так и не нашли. Лайф предположил, куда сектанты могли вывести миллионы, и узнал, кто настоящий создатель секты Попова.

Именно поэтому уже в 2000-х на секты стали возбуждать дела именно по статье "Мошенничество". Но не все сектантские истории доходили до суда, а некоторые главари уже после выхода из-за решётки продолжали свою деятельность по "спасению мира и всего человечества". Собрали для вас самые основные в нашей инфографике.

Венера и Юпитер — это ещё цветочки. Самые невероятные космические экспедиции будущего

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовит две миссии к Венере. Роскосмос заявил о возможном полёте к Юпитеру. Каким ещё человечество может увидеть космос в ближайшем будущем.

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