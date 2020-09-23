Спасение на Страшном суде и воскрешение мёртвых. Что стало с самыми известными предводителями сект в России

Бизнес-план бога Кузи. Кто запустил удачный стартап скандальной секты и куда подевались сотни миллионов Андрей Попов, более известный как "бог Кузя", уже отсидел свой срок за мошенничество и создание религиозной организации, посягающей на жизнь и здоровье граждан. За восемь лет деятельности колоритного и креативного мошенника секта заработала сотни миллионов рублей. Часть этих денег так и не нашли. Лайф предположил, куда сектанты могли вывести миллионы, и узнал, кто настоящий создатель секты Попова.