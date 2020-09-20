Венера и Юпитер — это ещё цветочки. Самые невероятные космические экспедиции будущего

К апрелю 2021 года специалисты NASA утвердят перечень миссий, которые отправятся на изучение Венеры. Сейчас у американского агентства есть два потенциальных кандидата на полёт ко второй по удалённости от Солнца планете Солнечной системы. Корабль по программе DAVINCI+ планируют отправить к планете для химического анализа её атмосферы. Вторая — VERITAS — должна помочь в понимании геологической истории планеты и составить трёхмерную карту соседки Земли.

У Земли было два Солнца. Неожиданное открытие астрофизиков Учёные подсчитали, сколько всего накопилось в Солнечной системе, и пришли к удивительному выводу.

Сложность экспедиций на Венеру заключается в том, что у планеты токсичная атмосфера, проливающаяся кислотными дождями. Идея полёта на эту планету не новая. Наряду с Марсом человечество даже подумывает о колонизации планет, когда на Земле всем места не хватит. Строят учёные и планы вплоть до самых невероятных — например, полёт к другой планетарной системе, ближайшей к нам звезде альфа Центавра.