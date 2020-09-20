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Венера и Юпитер — это ещё цветочки. Самые невероятные космические экспедиции будущего

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовит две миссии к Венере. Роскосмос заявил о возможном полёте к Юпитеру. Каким ещё человечество может увидеть космос в ближайшем будущем.

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Кадр фильма "К звёздам" © "Кинопоиск"

К апрелю 2021 года специалисты NASA утвердят перечень миссий, которые отправятся на изучение Венеры. Сейчас у американского агентства есть два потенциальных кандидата на полёт ко второй по удалённости от Солнца планете Солнечной системы. Корабль по программе DAVINCI+ планируют отправить к планете для химического анализа её атмосферы. Вторая — VERITAS — должна помочь в понимании геологической истории планеты и составить трёхмерную карту соседки Земли.

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Сложность экспедиций на Венеру заключается в том, что у планеты токсичная атмосфера, проливающаяся кислотными дождями. Идея полёта на эту планету не новая. Наряду с Марсом человечество даже подумывает о колонизации планет, когда на Земле всем места не хватит. Строят учёные и планы вплоть до самых невероятных — например, полёт к другой планетарной системе, ближайшей к нам звезде альфа Центавра.

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