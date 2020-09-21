Оглавление За 0,2 грамма — 1,5 млн рублей! Рехнуться можно! Почему так дорого? Так чего же мы ещё не купаемся в алмазах? А как выяснилось, что под Архангельской областью рассыпаны алмазы? И с тех пор оттуда тягают алмазы?

Как водится, перед началом любой сложной темы позволим себе изложить немного, что называется, матчасти. Популярно объясним принципы добычи алмазов.

Что есть алмаз? Это минерал, одна из форм существования углерода на нашей планете. Особенностью именно этого вида является предельно тесное расположение молекул в кристаллической решётке. Следствием чего является чрезвычайная прочность. Алмаз — самый твёрдый минерал по шкале Мооса и один из самых прочных материалов на Земле вообще.

Алмаз в материнской породе. Фото © Wikipedia

А ещё алмазы очень дорогие. Настолько, что их вес измеряется не в граммах, а в специальной, меньшей единице измерения, в каратах. В одном грамме пять каратов. А один карат безупречного алмаза, по самым усреднённым оценкам, на рынке стоит 1–1,5 млн рублей. Общепринятой цены нет, поскольку помимо веса на его стоимость влияет множество факторов — от прозрачности до формы.

За 0,2 грамма — 1,5 млн рублей! Рехнуться можно! Почему так дорого?

Названная цена — розничная. Предприятия, само собой, продают минералы дешевле. Да и потом, "дорого" — это мнение человека со стороны. Специалисты считают совсем иначе. — Алмазы дешёвые. Поэтому отработка месторождения осуществляется на грани рентабельности, — говорит о месторождении Ломоносова Юрий Голубев, научный сотрудник Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ). Голубев — один из геологов, который в 80-х годах участвовал в изучении той самой группы кимберлитовых трубок, именуемых ныне месторождением имени М.В. Ломоносова.

К тому же алмаз — это в принципе редкий минерал. Он образуется в геологически стабильных районах на глубине от 100 до 200 км (!). Температура в таком месте достигает 1300 градусов, а давление — 50 килобар. Именно в этих адских условиях графит принимает другую форму углерода — алмазную. Дальше минералы колбасятся в толще земной коры пару-тройку миллиардов лет и, если повезёт, поднимаются магмой повыше. Обычно это происходит во время извержения вулкана. Спустя ещё много лет лава остывает и образует так называемую кимберлитовую трубку, колодец диаметром 0,5–1 км и глубиной до 2,5 км. Собственно, из застывшей в трубке магмы люди и добывают алмазы.

Кимберлитовая трубка. Фото © Wikipedia

Как видите, образование алмазов даже по меркам самой земли — процесс небыстрый. К счастью, небольшую, но всё же скидку наша планета так или иначе людям сделала: за миллиарды лет на земле где только не взрывались вулканы. Считается, что алмазы можно найти на любом континенте, кроме Антарктиды.

Так чего же мы ещё не купаемся в алмазах?

Наивно полагать, что, где ты лопату ни ткни, везде найдётся кимберлитовая трубка. Во-первых, их кратеры погребены на глубине, до которой руками точно не достанешь. — Это погребённое месторождение, то есть кимберлитовые трубки сверху перекрыты слоем более молодых осадочных пород, что сильно осложняло его открытие, — говорит о ломоносовском источнике Виталий Фортыгин, заместитель генерального директора ПАО "Севералмаз", дочерней компании "Алроса", разрабатывающей месторождение имени М.В. Ломоносова. Виталий Фортыгин — первооткрыватель этого места.

Во-вторых, исходя из предыдущего факта, обнаружить кимберлитовую трубку совсем непросто. Для этого организовываются большие экспедиции на недели и месяцы. И они далеко не всегда оказываются успешными. Геологи часто ориентируются на сопутствующие алмазам минералы. В случае с месторождением Ломоносова ими оказались пиропы и хромшпинелиды.

В-третьих, думать, что кимберлитовые трубки до самого верха набиты только алмазами, глупо. Дело обстоит совсем иначе. Месторождение принято считать богатым, если на тонну изъятого из него грунта приходится больше одного карата алмазов. Ещё раз. Чтобы получить 0,2 грамма драгоценных камней, нужно перебрать тонну грязи! Иголку в стоге сена найти проще.

Собственно, именно поэтому практически любое место добычи алмазов — это гигантские кратеры в земле, которые роются десятилетиями и уходят в глубину на сотни метров. Например, "Мир", один из самых больших алмазных карьеров в мире, уходит вглубь на 500 с лишним метров. А его диаметр — минимум 1,2 км.

А как выяснилось, что под Архангельской областью рассыпаны алмазы?

Первые упоминания о наличии драгоценных камней в этой земле относятся к началу XVII века. Алмазы выловили в реке Северная Двина. Однако первые походы за минералами в Архангельскую область случились столетием позже — настолько непросто, видать, было загнать экспедицию в эти болота.

— По каменистому берегу Двины, близ Орлецов, в Панфиловской волости, говорит предание, за несколько десятков лет перед сим найден большой величины алмаз. Посему во время царствования императрицы Анны Иоанновны и был представлен к сим берегам караул. Дабы плавающие по Двине на судах не собирали валяющиеся там каменья, — писал В. Никонов, служащий Департамента государственного хозяйства и публичных заведений при Министерстве внутренних дел России, который в 1823 году возглавил первую алмазную экспедицию в Архангельск.

Начало Малой Северной Двины при слиянии Юга (на фото слева) и Сухоны. Фото © Wikipedia

Судя по всему, под ногами алмазы он не нашёл. Иначе как объяснить, что следующее свидетельство о находке драгоценностей в этом регионе датируется аж 1904 годом. Рудознатец-крестьянин И.Г. Павлов в письмах просил у Горного департамента помощи для разработки месторождения. В доказательство к бумаге прикладывал "камень алмазный". Помощи энтузиаст не дождался. Но даром его труд всё же не пропал.

В 30-х годах XX века для проверки сообщений Павлова в Архангельск отправились настоящие геологи с разведывательной миссией и-и-и… Ничего не нашли. Но! Кроме государственной группы разведкой занимались и независимые специалисты. Примерно в одно время с докладом об отсутствии в Архангельске алмазов геолог Н.Ф. Кольцов пишет в журнале "Природа", что, вообще-то, есть большая вероятность найти в регионе залежи драгоценностей. Кольцова никто не послушал, а в довесок его ещё и репрессировали — неблагонадёжный элемент.

Советские геологи потратили ещё полвека, чтобы найти коренное месторождение алмазов в Архангельске. В 1980 году была открыта первая кимберлитовая трубка — "Поморская". Министерство геологии СССР, понимая перспективы района, отдаёт команду ускорить исследования на Зимнем берегу Белого моря.

Как следствие, годом позже рядом с "Поморской" трубкой обнаружилось второе месторождение — имени Ломоносова. В 1982 году южнее от первых двух источников находят ещё два — трубки "Карпинского-1" и "Карпинского-2". Март 1983 года — ещё одна трубка. Подальше от остальных. Её называют "Кольцовской". Следом обнаруживаются "Пионерская" и "Архангельская".

Доставка грузов на месторождение вертолётами, 1984 г. Фото © АЛРОСА

Самая большая из них — "Пионерская". Самая богатая — имени Ломоносова. Обе нашли специалисты ЦНИГРИ Ю.С. Спасенных и В.А. Ларченко. Все, кроме "Кольцовской", трубки позже объединили в месторождение им. Ломоносова. Считается, что суммарно в нём находится 220 млн каратов, или 44 тонны. Группа из шести трубок считается крупнейшим источником алмазов не только в европейской части России, но и во всей Европе вообще.

И с тех пор оттуда тягают алмазы?

О, вовсе нет. Доставать драгоценности начали отнюдь не скоро. Официально разведывательные работы закончились только в 1991 году. А разработка началась только в 1997 году специально созданной под это дело компанией "Севералмаз". Впрочем, разработка не означает моментальную добычу алмазов. Промышлять драгоценностями компания начала только в 2005 году. Это к слову о том, как сложно и долго добываются алмазы. Строились дороги, рылись карьеры, возводился обогатительный завод.

"Почему так долго?" — спросит человек со стороны. Ну, как минимум потому, что месторождение находится посреди равнины, путь к которой преграждают леса и болота. — Месторождение им. М.В. Ломоносова действительно находится в лесной болотистой местности. В 1980 году там не было дорог. Для обеспечения работ по проходке разведочных шахт грузы доставляли вертолётами и по зимнику, — рассказал Виталий Фортыгин из "Алросы".

Бурение разведочной скважины большого размера на месторождении. Фото © АЛРОСА

Ходят байки, что поначалу в топях Архангельской области безвозвратно утонули десятки единиц техники. Но никто не жалел денег на новые машины, и караван стальных зверей двигался беспрерывно. Ведь в данном случае цель точно оправдывает средства — слишком уж много драгоценностей в земле. На эту историю, было дело, купились и мы, но Юрий Голубев из ЦНИГРИ быстро остудил наш пыл. — К месторождению ещё в 80-х годах прошлого века была построена всесезонная дорога. Дорога была плохая, но проходимая, — рассказал эксперт. И добавил, что в геологоразведке всегда были и есть разного рода легенды.

Впрочем, совсем без потерь не обошлось. Виталий Фортыгин говорит, что случаи, когда техника застревала и сходила с зимника, были, но единичные. Впрочем, не самые удобные природные условия, в которых находится месторождение, были не главным препятствием на пути к драгоценностям.

— Запасы алмазов месторождения утверждены госкомиссией по запасам в 1987 году. К 1992 году институтом "Якутнипроалмаз" было подготовлено ТЭО (ТЭО — технико-экономическое обоснование. — Прим. ред.) разработки месторождения. В том же году постановлением Правительства РФ было создано АО "Севералмаз". При этом на запасы алмазов по-прежнему распространялась государственная тайна. Это являлось серьёзным тормозом для привлечения финансовых средств со стороны отечественных и иностранных инвесторов. В 1998 году запасы алмазов были рассекречены и начались проектно-изыскательные работы. Спустя 18 лет после защиты запасов началась разработка месторождения, — перечисляет события заместитель генерального директора ПАО "Севералмаз".

Разумеется, немало хлопот доставили и природные особенности месторождения. Про одну из них мы уже говорили выше: вход в кимберлитовые трубки оказался погребён глубоко под землёй. Вторая проблема, на которую обратил наше внимание Фортыгин, — большая обводнённость пород. Она привела к тому, что для безопасной отработки пришлось построить сложную систему осушения. Третья — низкая несущая способность, из-за которой серпантин карьера приходится нарезать шире и чаще. Эксперт "Севералмаза" отмечает, что при сопоставимом диаметре карьер трубки "Мир" более чем в 1,5 раза глубже.