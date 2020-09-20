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Виселица и слёзы у гроба. Чем заканчивались правление и жизнь диктаторов последнего столетия

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Фото © ТАСС / БелТА / Коньков Александр, Яковлев Александр © wikipedia

Сегодня нет единого образца в исторической или политической науке, по которому того или иного правителя можно было бы назвать диктатором. В момент правления их и любят до слёз, и боятся, после смерти одних разоблачают и обвиняют в кровавых преступлениях, а других с почестями хоронят и учат по их идеям детей в школах.

Скрывают фамилии и работают в спецслужбах. Кто они, дети глав государств, и чем занимаются?

Вряд ли можно говорить о том, что диктаторы — явление прошедшее. Так, сегодня часто к диктаторам относят лидера Северной Кореи Ким Чен Ына или его соседа, китайского правителя Си Цзиньпина. Особенно часто в последние месяцы словом "диктатор" именуют белорусского президента Александра Лукашенко. Так или иначе, всех диктаторов объединяют две вещи: жёсткая, иногда кровавая власть и ненависть к ним некоторых слоёв населения. Как заканчивалась судьба диктаторов при современной цивилизации — в инфографике Лайфа.

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