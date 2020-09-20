Виселица и слёзы у гроба. Чем заканчивались правление и жизнь диктаторов последнего столетия

Сегодня нет единого образца в исторической или политической науке, по которому того или иного правителя можно было бы назвать диктатором. В момент правления их и любят до слёз, и боятся, после смерти одних разоблачают и обвиняют в кровавых преступлениях, а других с почестями хоронят и учат по их идеям детей в школах.