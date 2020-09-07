Просто выполнял свою работу и спас 81 человека. История чудо-посадки Ту-154 в Ижме

Примерно месяц назад в России вспоминали о чудесной посадке на кукурузном поле авиалайнера Airbus A321. Тогда спаслось 233 человека. Сегодня исполняется ровно 10 лет с другого серьёзного авиаинцидента — аварийной посадки Ту-154 в Ижме, которая чудом обошлась без жертв во многом благодаря всего одному человеку, который в это время был на земле. Вспоминаем события того дня и рассказываем, как сложилась судьба того самого героя.

Московское время 03:27, 7 сентября 2010 года. Ту-154 выходит на рейс "Алроса" Удачный — Москва. На борту 72 пассажира и девять членов экипажа. Взлёт проходит в штатном режиме. Спустя 3,5 часа на высоте более 10 600 метров над Усинском (Республика Коми) в самолёте гаснет свет в результате отказа аккумуляторов. Пилоты "слепнут" и "глохнут", ведь вместе с освещением на борту отключаются почти вся навигация и радиосвязь. Но самое главное — отключаются электрические топливные насосы. Ту-154 летит на так называемом оперативном запасе топлива, которого хватит только на полчаса. Капитан воздушного судна Евгений Новосёлов в последний момент докладывает диспетчерам о неполадке.

Он же принимает решение снизиться до 3000 метров в надежде, что на этой высоте удастся запустить резервный генератор. Тщетно. Тогда пилоты берут курс вдоль реки Ижмы и визуально ищут место для аварийной посадки. Благо тучи и облака уже позади. Лучшее, на что надеются лётчики, — это фрагмент реки без изгибов, который позволит относительно мягко приводниться и не размотать "тушку" о берег.

Тем временем на земле в 7:47 Администрация села Ижма получает сообщение из Москвы: ждите аварийной посадки Ту-154. Но куда? Местный аэропорт уже семь лет как закрыт. Единственное, что там до сих пор регулярно используется, — вертолётная площадка, которой, очевидно, мало. Есть одно место — старая взлётно-посадочная полоса (ВПП). Но её длина всего 1,3 километра. А надо более двух километров. Да и потом, что с ней стало за семь лет? В конце концов, какая разница — самолёт-то без связи.

Но не без глаз. Пилоты хоть и случайно, но всё же обнаруживают ВПП. Вследствие сбоя в сети электропитания они потеряли управление закрылками и предкрылками. В итоге с первого круга зайти на посадку не удалось. Что, впрочем, позволило пилотам оценить состояние ВПП: хорошее. Для определения горизонтального положения самолёта в пространстве лётчики ставят перед собой пластиковый стаканчик с водой. Время 7:55. На втором круге на скорости не менее 350 км/ч (норма — 270 км/ч) Ту-154 садится. Из-за большой скорости машину всё же выбрасывает за пределы ВПП. Самолёт пострадал, но главное, что все люди уцелели.

Довольно быстро к месту посадки съезжаются машины МЧС и представители Администрации Ижмы. Среди них оказывается и Сергей Михайлович Сотников, начальник действующей вертолётной площадки. Как оказалось, во многом благодаря именно ему посадка на заброшенную ВПП случилась. Ведь именно он после закрытия аэропорта на протяжении семи лет ухаживал за территорией. Он выкорчёвывал кусты, убирал мусор, обновлял осевую разметку и окраску входных щитов. В общем, делал всё, чтобы оставить полосу в удовлетворительном состоянии.

За преданность своему делу в 2010 году начальник вертолётной площадки получит премию имени Владимира Высоцкого "Своя колея". В 2012 году ему вручат орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. После инцидента Сергей Михайлович проработал на вертолётной площадке села Ижма ещё девять лет. Только в 2019-м в возрасте 61 года он покинул пост — вышел на пенсию.

Что говорят об инциденте жители Ижмы?

— Да, помнят. Да, гордятся. Теперь Ижму знает вся Россия, — рассказали Лайфу в Администрации муниципального района Ижемский. Здесь стоит отметить, что Ижма — это крупное, но всё же село с населением 3753 человека (по данным на 2010 год). Всероссийская слава для таких населённых пунктов большая редкость. Если не исключение вовсе.

— Многие, кто наблюдал за посадкой, рассказывали, что до последнего не понимали, что за самолёт пролетает над селом, а главное — почему так низко, — вспоминает Мария Сметанина, методист Управления культуры муниципального района Ижемский. Сама посадку она не застала. Узнала об инциденте, только когда всё случилось.

Зато помнит, как принимали пассажиров рейса. — Их встретили, накормили, обогрели и отправили по линии их следования. У нас очень гостеприимный народ, — говорит Мария. Также в её памяти отпечатался день, когда самолёт улетал. Потому что "сделал прощальный круг над селом". — Нам, ижемцам, приятно, что благодаря площадке смог удачно приземлиться самолёт и спаслись люди, — добавляет Мария.

Кстати, аварийный Ту-154 сначала хотели списать. В первую очередь потому, что взлететь с короткой ВПП не легче, чем на неё сесть. Однако в "Алроса" всё же передумали и восстановили самолёт. Закрытый ижемский аэропорт Ту-154 покинул 24 марта 2011 года. Специально для экстремальной перегонки транспорта были приглашены лётчики-испытатели.

А что сейчас с Сергеем Сотниковым?

Скоро, 1 октября, исполнится ровно год, как Сергей вышел на пенсию. Поэтому первым делом мы поинтересовались, как он распоряжается свободным временем. Как оказалось, Сергей Михайлович без дела не сидит. Как таковой работы у него нет, но хлопот всё равно хватает.

— Я в данный момент еду. Ягоды, грибы собирали. Жена. Дети. Дрова колю, потом складываю. Сено заготавливаю. Картошку вот вчера всю убрали. В деревне всегда работы много, хватает, — перечисляет герой, который ведёт обычный образ жизни.

Обычный, за исключением того, что журналисты звонят периодически со всей России. Других таких пенсионеров в Ижме нет. Собственно, внимание со стороны прессы — это главное, по словам Сергея Михайловича, изменение, которое произошло в его жизни после посадки Ту-154.

Так же обыденно Сотников перечисляет и события 7 сентября 2010 года. — Собирался на работу и внучку по пути в школу отвезти. У нас в аэропорту ещё метеорологи работали. Так вот, один из них позвонил и сказал, что самолёт садится. Большой, — вспоминает начальник вертолётной площадки. Разумеется, после такого известия планы пришлось изменить. Сергей Михайлович сразу поехал на объект.

— Смотрю, в конце полосы, с северной стороны, на 160 метров где-то он (самолёт. — Прим. Лайфа) за концевую [полосу торможения] выкатился. Пассажиры по дутикам сползают. Экипаж там ходит. Паники не было. Все весёлые такие, — вспоминает Сотников. Там же он познакомился с Евгением Новосёловым, капитаном корабля. После они, по словам героя, встретились уже на записи телепередачи "Прямой эфир с Борисом Корчевниковым". Лётчик подарил своему спасителю миниатюрную модель того самого Ту-154.

Геройским свой поступок Сергей Михайлович не считает. Говорит, что просто делал свою работу. — Ну, может быть, чуть-чуть побольше, чем надо, и всё, — скромничает человек, который спас более 80 людей от смерти.

К слову, о "чуть-чуть побольше, чем надо". Многим наверняка интересно, зачем Сотников поддерживал ВПП в чистоте и порядке целых семь лет после закрытия аэропорта. Как оказалось, причина — в надежде на перемены к лучшему.

— Я, честно говоря, рассчитывал, что аэропорт восстановят. Это такой объект солидный был. Я до последнего не верил, что его вот так вот бросят — и всё. Надеялся, что восстановят. В конце концов, мне самому было приятно, что там порядок поддерживается, — уточняет ижемская знаменитость. Сейчас Сотников, впрочем, уже и не надеется, что когда-нибудь это случится.