Забытый парад. Почему парад 1945 года в Берлине не стал главным парадом Победы

Оглавление Подготовка Парад союзников Сюрприз Забытый парад

7 сентября 1945 года в Берлине состоялся парад союзников, в котором впервые приняли участие представители всех основных участников антигитлеровской коалиции. В честь окончательного завершения Второй мировой войны по центру Берлина промаршировали советские, британские, американские и французские войска. Однако из-за начавшихся между союзниками противоречий, которые вскоре переросли в холодную войну, этот парад не получил достаточного внимания ни в одной из стран и вскоре стал называться "забытым парадом".

Подготовка

Идея провести парад в честь окончания Второй мировой войны принадлежала советской стороне и впервые была высказана в августе 1945 года, когда прекратились боевые действия и Япония объявила о согласии на капитуляцию. К этому времени СССР и Британия уже успели провести свои масштабные национальные парады. В СССР он состоялся 24 июня, англичане провели свой парад в Берлине 21 июля.

Сталин одобрил идею проведения парада, СССР на нём доверено было представлять командующему группой войск в Германии маршалу Георгию Жукову. Советская сторона хотела, чтобы всех союзников представляли командующие их войсками в Европе. Приглашения были посланы Эйзенхауэру и Монтгомери. Однако Эйзенхауэр в этот момент отдыхал на юге Франции и не хотел прерывать отдых. Монтгомери тоже ответил отказом, сославшись на большую занятость. Согласием ответил только командующий французской оккупационной зоной генерал Пьер Кёниг.

Русские солдаты напротив казарм гитлеровской гвардии в Берлине. Фото © Fred Ramage / Keystone / Getty Images

Жуков позднее вспоминал, что Сталин воспринял отказ американского и британского командующих как неуважение и решил, что этим демаршем они хотят принизить роль СССР в закончившейся войне. Тем не менее он настоял на проведении парада даже в этих условиях.

В итоге маршал Жуков был самым высокопоставленным участником парада в Берлине. Равным ему по статусу, но низшим по званию был генерал армии Кёниг, прославившийся участием в Североафриканской кампании. Американцы вместо Эйзенхауэра прислали знаменитого генерала Джорджа Паттона. От англичан вместо Монтгомери приехал его заместитель и близкий соратник генерал-майор Брайан Робертсон.

Поскольку времени на подготовку было не очень много, к тому же имелись определённые технические сложности, связанные с необходимостью тесной коммуникации всех четырёх стран, участвующих в параде, его масштаб решено было изначально ограничить. Моряки и авиация вообще не привлекались для участия, определённые ограничения были заданы для пехоты и бронетехники.

По настоянию советской стороны численность участников парада была ограничена пятью тысячами пехотинцев и несколькими сотнями танков. При этом СССР представляли две тысячи военнослужащих, а всем остальным союзникам предложили выставить по тысяче человек, что должно было отражать главенствующую роль СССР в войне.

Парад союзников

Фото © Culture Club / Getty Images

7 сентября 1945 года неподалёку от Бранденбургских ворот в центре Берлина была установлена трибуна для самых важных гостей и участников парада. Обычные зрители разместились вдоль дороги, по которой шествовали участники парада. Незадолго до начала шествия маршал Жуков, принимавший парад, проехал по этой дороге на Packard Twelve с открытым верхом. Командовать парадом назначили генерал-майора Эрика Нейерса — коменданта британского сектора Берлина.

Открывали парад советские пехотинцы, а закрывали советские же танкисты. По замыслу организаторов представители каждой из стран должны были маршировать под музыку их оркестра, поэтому для музыкального сопровождения отрядили четыре оркестра из США, СССР, Британии и Франции.

Открыл парад сводный полк 248-й советской стрелковой дивизии, солдаты которой принимали непосредственное участие в штурме рейхсканцелярии Гитлера. Возглавлял колонну пехотинцев участник московского Парада Победы Герой Советского Союза подполковник Георгий Ленёв.

Советские танки ИС-3. Фото © Wikipedia

Следом прошёл французский сводный отряд, весьма пёстрый по своему составу. В него были отобраны военнослужащие размещённого в Берлине гарнизона, горнострелки "Сражающейся Франции", партизаны-маки и зуавы, представлявшие "Колониальные войска".

За ними вышли британцы из 131-й пехотной бригады, участвовавшей почти во всех британских значимых операциях — от Дюнкерка до высадки в Нормандии. Завершали пехотную часть парада солдаты 82-й американской воздушно-десантной дивизии, участвовавшие в высадке на Сицилии и в Нормандии. Именно эта дивизия встретилась на Эльбе с наступавшими советскими войсками.

Британские Sexton. Фото © Wikipedia

Количество танков и бронемашин от каждой из сторон было ограничено 54 машинами. Очерёдность также была изменена. Первыми проехали британские танкисты, при этом британская сторона выставила бронеавтомобилей больше всех остальных участников. Следом прошли французы, выставившие меньше всех танков. У них было всего 6 танков, большую часть их колонны составляли бронеавтомобили и бронетранспортёры. Предпоследними на парад вышли американцы. Они выставили больше всех танков, за исключением СССР, и очень понравились Жукову. Позднее в разговоре со Сталиным он отметил, что наибольшее впечатление на параде из всех союзников на него произвели именно американские танкисты.

Сюрприз

Завершали парад танкисты из 2-й гвардейской танковой армии, которую по окончании Берлинской операции Сталин особо выделил, назвав лучшей танковой армией в мире. Именно эту часть парада можно назвать самой главной, поскольку напоследок СССР приготовил для союзников сюрприз. В парадной колонне проследовали 52 танка ИС-3, которые впервые были продемонстрированы публично.

Этот тяжёлый танк был новейшей разработкой советских конструкторов и поступил в серийное производство уже после окончания боевых действий в Европе. Первое публичное появление этих машин состоялось именно на берлинском параде и призвано было наглядно продемонстрировать союзникам мощь новых советских разработок на случай дальнейшего ухудшения отношения с остальными участниками антигитлеровской коалиции.

Завершился парад салютом, за который отвечал британский 3-й полк Королевской конной артиллерии.

Забытый парад

К тому моменту, когда прошёл берлинский парад, в отношениях союзников уже начала проявляться некоторая натянутость. Из-за этого он так и не получил широкого освещения даже в странах-участницах. На параде работали фотографы из нескольких стран, кроме того, велась видеосъёмка. Однако СМИ всех четырёх стран почти не отреагировали на это событие, ограничившись короткими заметками в прессе, которые сопровождались парой фотографий. Каждая из стран коалиции пыталась выдвинуть на первый план свой собственный национальный парад, который отличался большими масштабами и лучше соответствовал их собственному мнению о той роли, что они сыграли во Второй мировой. Совместный же парад оказался в роли нелюбимого пасынка. По этой причине парад союзников в Берлине позднее стали именовать "забытым парадом". Он действительно не слишком хорошо известен в широких кругах, хотя сохранилось немало фотографий этой церемонии, упоминается он и в мемуарах некоторых непосредственных участников.

Из-за того что парад долгое время находился в тени остальных, в некоторых источниках его ошибочно стали называть "первым и последним парадом союзников". Однако это не совсем так. Он действительно был первым парадом, но не последним. Несмотря на быстрое ухудшение отношений, союзники провели ещё один совместный парад. Он состоялся в Берлине 8 мая 1946 года и был приурочен к первой годовщине победы над Германией. В этом параде также принимали участие представители СССР, США, Британии и Франции. Однако он отличался куда большей скромностью и меньшими масштабами. На нём уже не присутствовало столько высокопоставленных военачальников и было гораздо меньше техники. В прессе он получил ещё меньшее освещение, сохранилось лишь несколько фотоснимков.