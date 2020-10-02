"Не рассчитал силы". Фадеев вышел на связь после серьёзного падения с самоката

Российский продюсер Максим Фадеев, получивший накануне серьёзную травму груди, наконец вышел на связь и рассказал поклонникам, что произошло. Артист опубликовал в своём инстаграме ролик, на который обратил внимание портал Dni.ru.
— Так получилось, что на трамплине где-то метр-полтора [высотой] немножко не рассчитал свои силы, что ли. Слишком преувеличил свои возможности. Ну и результатом стал достаточно серьёзный ушиб грудной клетки. Я уже не говорю о локтях, коленях, коже и так далее, — сказал музыкант.
Скорую Фадееву вызвали потому, что продюсер испытывал проблемы с дыханием. Лучше артисту стало лишь тогда, когда в больнице ему поставили капельницу. Поклонники призвали его больше не экспериментировать с самокатом и пожелали скорейшего выздоровления.
Максим Фадеев назвал "животными" новое поколение рэперовПри этом он признался, что его эта музыка "качает".
Как ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл в загородном посёлке под Москвой. 57-летний продюсер упал с самоката во время езды на полной скорости. Изначально врачи подозревали у него перелом рёбер и запретили вставать с кровати.
Максим Фадеев — знаменитый российский певец, автор песен, режиссёр и продюсер. В начале карьеры музыкальные способности Фадеева и его неповторимое чувство стиля были забракованы мэтрами российской эстрады, однако это позволило ему найти себя в продюсировании и открыть для россиян таких артистов, как Линда, Глюкоза, Юлия Савичева, Пьер Нарцисс и группа Serebro. Подробнее о биографии Фадеева читайте на uznayvse.ru.
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