Подождём до весны. Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесена

Премьера нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" вновь перенесена. Как сообщили в "Твиттере" представители киностудий MGM и Universal Piсtures, теперь она намечена на начало апреля следующего года.
— MGM, Universal и продюсеры Бонда Майкл Уилсон и Барбара Брокколи сегодня объявили о том, что выход "Не время умирать", 25-го фильма о Джеймсе Бонде, отложен до 2 апреля 2021 года с тем, чтобы его могли посмотреть зрители во всём мире, — говорится в сообщении.
Билли Айлиш показала клип к саундтреку нового фильма о Джеймсе БондеАмериканка стала самым молодым исполнителем, чьи песни прозвучали в картине об агенте 007.
Добавим, что режиссёром картины выступил Кэри Фукунага, роль агента британской разведки в последний раз сыграл актёр Дэниел Крейг. Как сообщалось ранее, в следующих фильмах его, вероятно, заменит Том Харди.
Напомним, мировую премьеру нового фильма о Бонде сначала перенесли из-за пандемии коронавируса с апреля 2020 года на ноябрь. В России выход картины был запланирован на 19 ноября. Актёр Рами Малек рассказал, каким будет его злодей. Также в Сети появились первый и второй трейлеры фильма.
Комментариев: 0