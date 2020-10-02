Подождём до весны. Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесена

Премьера нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" вновь перенесена. Как сообщили в "Твиттере" представители киностудий MGM и Universal Piсtures, теперь она намечена на начало апреля следующего года.

— MGM, Universal и продюсеры Бонда Майкл Уилсон и Барбара Брокколи сегодня объявили о том, что выход "Не время умирать", 25-го фильма о Джеймсе Бонде, отложен до 2 апреля 2021 года с тем, чтобы его могли посмотреть зрители во всём мире, — говорится в сообщении.

Добавим, что режиссёром картины выступил Кэри Фукунага, роль агента британской разведки в последний раз сыграл актёр Дэниел Крейг. Как сообщалось ранее, в следующих фильмах его, вероятно, заменит Том Харди.