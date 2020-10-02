Неизвестный в костюме Халка уничтожил звезду Трампа на голливудской Аллее Славы

Звезду действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа уничтожили на Аллее Славы в Голливуде. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что её испортил неизвестный в костюме Халка. Причины подобного поступка пока не ясны. Ущерб от действий вандала составил порядка пяти тысяч долларов. Сейчас полиция ведёт расследование и разыскивает подозреваемого.

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Добавим, что звезда Трампа в ближайшее время будет заменена. А представители Аллеи Славы рекомендовали иным образом проявлять гнев в отношении тех, чьи имена увековечены на памятных знаках.

— Когда люди злятся на одного из наших лауреатов, мы надеемся, что они проявят свой гнев более позитивным образом, чем вандализм. Наша демократия основана на уважении к закону. Люди могут реально изменить ситуацию, голосуя и не разрушая общественную собственность, — сказала Рана Гадбан, президент и исполнительный директор Голливудской торговой палаты.

Стоит отметить, что это не первый случай за последнее время, когда граждане портят звезду главы Белого дома. В июне этого года неизвестные закрасили краской памятный знак, положили рядом пакет с экскрементами, а также оставили надпись: "Жизни темнокожих имеют значение", намекая на трагическую смерть Джорджа Флойда. Ещё один раз злоумышленники просто разбили звезду Трампа в Лос-Анджелесе.

Звезда Трампа появилась на Аллее Славы в 2007 году после того, как миллиардер стал ведущим телешоу The Apprentice.