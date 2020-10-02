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Неизвестный в костюме Халка уничтожил звезду Трампа на голливудской Аллее Славы

Ущерб от действий вандала составил около пяти тысяч долларов.

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Фото © TMZ

Звезду действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа уничтожили на Аллее Славы в Голливуде. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что её испортил неизвестный в костюме Халка. Причины подобного поступка пока не ясны. Ущерб от действий вандала составил порядка пяти тысяч долларов. Сейчас полиция ведёт расследование и разыскивает подозреваемого.

Фото © TMZ

Фото © TMZ

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Сегодня американский лидер проводил телефонные переговоры.

Добавим, что звезда Трампа в ближайшее время будет заменена. А представители Аллеи Славы рекомендовали иным образом проявлять гнев в отношении тех, чьи имена увековечены на памятных знаках.

Когда люди злятся на одного из наших лауреатов, мы надеемся, что они проявят свой гнев более позитивным образом, чем вандализм. Наша демократия основана на уважении к закону. Люди могут реально изменить ситуацию, голосуя и не разрушая общественную собственность, — сказала Рана Гадбан, президент и исполнительный директор Голливудской торговой палаты.

Стоит отметить, что это не первый случай за последнее время, когда граждане портят звезду главы Белого дома. В июне этого года неизвестные закрасили краской памятный знак, положили рядом пакет с экскрементами, а также оставили надпись: "Жизни темнокожих имеют значение", намекая на трагическую смерть Джорджа Флойда. Ещё один раз злоумышленники просто разбили звезду Трампа в Лос-Анджелесе.

Звезда Трампа появилась на Аллее Славы в 2007 году после того, как миллиардер стал ведущим телешоу The Apprentice.

Ранее стало известно о том, что Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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Глава Штатов находится в хорошем расположении духа, при этом чувствует усталость.

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