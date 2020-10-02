В Белом доме рассказали о состоянии Трампа

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани сообщила, что симптомы коронавируса у американского лидера "мягкие" — и он продолжает напряжённо работать.
— У него мягкие симптомы, он напряжённо работает, — заявила Макинани.
Российский врач спрогнозировал, как 74-летний Трамп перенесёт коронавирусную инфекциюПо мнению эксперта, американский лидер может похвастаться неплохим для своих лет здоровьем.
Она добавила, что Трамп, в частности, беседовал по телефону с сенаторами Митчем Макконнеллом и Линдси Грэмом.
Напомним, ранее стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.
Комментариев: 0