В Белом доме рассказали о состоянии Трампа

Российский врач спрогнозировал, как 74-летний Трамп перенесёт коронавирусную инфекцию По мнению эксперта, американский лидер может похвастаться неплохим для своих лет здоровьем.

Она добавила, что Трамп, в частности, беседовал по телефону с сенаторами Митчем Макконнеллом и Линдси Грэмом.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.