Два хутора в Ростовской области охватил сильный пожар. Лайф снял масштабы бедствия с коптера

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В Ростовской области крупный пожар охватил два населённых пункта. Лайф публикует снятые с коптера кадры бедствия.

В хутор Муравлёв Каменского района огонь пришёл с холма из-за сильного ветра. В результате пожара было полностью уничтожено около десяти домовладений. Кроме того, сгорел один автомобиль.

На кадрах видно, что от многих зданий остались только остовы, а земля вокруг хутора почернела. На месте работают спасатели МЧС, которые продолжают тушить очаги возгорания. На момент съёмки была произведена эвакуация жителей.

Пожары охватили и хутор Лозной в Ростовской области. На кадрах заметно, что клубы дыма поднимаются в воздух. По словам пожарных, в ближайшее время все очаги возгорания должны быть локализованы.