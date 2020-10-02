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Два хутора в Ростовской области охватил сильный пожар. Лайф снял масштабы бедствия с коптера

На кадрах видны руины домов и почерневшая от огня земля.

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Видео © LIFE

В Ростовской области крупный пожар охватил два населённых пункта. Лайф публикует снятые с коптера кадры бедствия.

В хутор Муравлёв Каменского района огонь пришёл с холма из-за сильного ветра. В результате пожара было полностью уничтожено около десяти домовладений. Кроме того, сгорел один автомобиль.

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На пике огонь занимал площадь примерно в 200 гектаров.

На кадрах видно, что от многих зданий остались только остовы, а земля вокруг хутора почернела. На месте работают спасатели МЧС, которые продолжают тушить очаги возгорания. На момент съёмки была произведена эвакуация жителей.

Пожары охватили и хутор Лозной в Ростовской области. На кадрах заметно, что клубы дыма поднимаются в воздух. По словам пожарных, в ближайшее время все очаги возгорания должны быть локализованы.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в селе Николаевка Воронежской области. По данным регионального правительства, там возгорание началось после падения дерева на линию электропередачи. От искр загорелись лесная подстилка и сухие листья, затем огонь переметнулся на строения. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело, в регионе из-за лесных пожаров введён режим ЧС.

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На кадрах — остовы зданий и почерневшая от огня земля.

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