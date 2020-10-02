Два хутора в Ростовской области охватил сильный пожар. Лайф снял масштабы бедствия с коптера

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В Ростовской области крупный пожар охватил два населённых пункта. Лайф публикует снятые с коптера кадры бедствия.
В хутор Муравлёв Каменского района огонь пришёл с холма из-за сильного ветра. В результате пожара было полностью уничтожено около десяти домовладений. Кроме того, сгорел один автомобиль.
Заливают с вертолёта. В Воронежской области сняли с воздуха последствия жутких природных пожаровНа пике огонь занимал площадь примерно в 200 гектаров.
На кадрах видно, что от многих зданий остались только остовы, а земля вокруг хутора почернела. На месте работают спасатели МЧС, которые продолжают тушить очаги возгорания. На момент съёмки была произведена эвакуация жителей.
Пожары охватили и хутор Лозной в Ростовской области. На кадрах заметно, что клубы дыма поднимаются в воздух. По словам пожарных, в ближайшее время все очаги возгорания должны быть локализованы.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в селе Николаевка Воронежской области. По данным регионального правительства, там возгорание началось после падения дерева на линию электропередачи. От искр загорелись лесная подстилка и сухие листья, затем огонь переметнулся на строения. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело, в регионе из-за лесных пожаров введён режим ЧС.
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