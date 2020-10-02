Мальчика, которого при падении с седьмого этажа спас охранник-инвалид с напарником, выписали из больницы

Медикам больницы имени Сперанского удалось поставить на ноги семилетнего мальчика, который упал с седьмого этажа на подстеленный матрас и выжил. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Как отмечается, матрас смягчил удар, но ребёнок приземлился на самый его край и отлетел в кусты. В результате у него была сломана правая бедренная кость, потребовалось хирургическое вмешательство.

— Во время операции бригада высококвалифицированных специалистов провела интрамедуллярный остеосинтез — соединила и прочно зафиксировала повреждённые кости нижней конечности с помощью титановых стержней, которые вводятся в просвет костномозгового канала, — говорится в сообщении ведомства.

Также врачи провели ребёнку инфузионную и патогенетическую терапию, назначаемую при ушибе головного мозга. Добавим, что теперь мальчику нужно пройти этап восстановления с рядом физических ограничений, но, как уверяют специалисты, через пару месяцев он вернётся к привычному образу жизни.