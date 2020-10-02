Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Мальчика, которого при падении с седьмого этажа спас охранник-инвалид с напарником, выписали из больницы

Теперь ребёнку предстоит восстановительный этап с рядом физических ограничений.

196
Post cover

Фото © ТАСС / Петров Иван

Медикам больницы имени Сперанского удалось поставить на ноги семилетнего мальчика, который упал с седьмого этажа на подстеленный матрас и выжил. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Как отмечается, матрас смягчил удар, но ребёнок приземлился на самый его край и отлетел в кусты. В результате у него была сломана правая бедренная кость, потребовалось хирургическое вмешательство.

Во время операции бригада высококвалифицированных специалистов провела интрамедуллярный остеосинтез — соединила и прочно зафиксировала повреждённые кости нижней конечности с помощью титановых стержней, которые вводятся в просвет костномозгового канала, — говорится в сообщении ведомства.

Также врачи провели ребёнку инфузионную и патогенетическую терапию, назначаемую при ушибе головного мозга. Добавим, что теперь мальчику нужно пройти этап восстановления с рядом физических ограничений, но, как уверяют специалисты, через пару месяцев он вернётся к привычному образу жизни.

Врачи НИИ Склифосовского спасли пациента со стопроцентным поражением лёгких

Более полутора месяцев он находился на ИВЛ.

Напомним, инцидент произошёл в конце июля этого года в Москве. Двое охранников жилого комплекса, один из которых инвалид — у него нет кисти руки, увидели, что на седьмом этаже, держась за провод спутниковой антенны, висит ребёнок. Мужчины немедленно принесли матрас и расстелили его под окнами. В итоге мальчик приземлился как раз на матрас, что сильно смягчило падение. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом конечности.

Выбор редакции

adult

"Вой был нечеловечий". Соседи неадекватного москвича рассказали Лайфу о резне в подъезде — видео

сегодня в 16:23

В Пензе больница выплатит 1,2 млн рублей за смерть ребёнка из-за неправильно наложенного гипса

вчера в 22:34

Трутнев поручил разобраться в причинах гибели морских обитателей на Камчатке

сегодня в 22:08

Во Франции из-за проливных дождей рухнул автомобильный мост — видео

сегодня в 21:47

Рейтинг продуктовых корзин "Пятёрочки", "Ашана" и "Перекрёстка". Как изменились цены к октябрю?

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.