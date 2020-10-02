Мальчика, которого при падении с седьмого этажа спас охранник-инвалид с напарником, выписали из больницы

Медикам больницы имени Сперанского удалось поставить на ноги семилетнего мальчика, который упал с седьмого этажа на подстеленный матрас и выжил. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.
Как отмечается, матрас смягчил удар, но ребёнок приземлился на самый его край и отлетел в кусты. В результате у него была сломана правая бедренная кость, потребовалось хирургическое вмешательство.
— Во время операции бригада высококвалифицированных специалистов провела интрамедуллярный остеосинтез — соединила и прочно зафиксировала повреждённые кости нижней конечности с помощью титановых стержней, которые вводятся в просвет костномозгового канала, — говорится в сообщении ведомства.
Также врачи провели ребёнку инфузионную и патогенетическую терапию, назначаемую при ушибе головного мозга. Добавим, что теперь мальчику нужно пройти этап восстановления с рядом физических ограничений, но, как уверяют специалисты, через пару месяцев он вернётся к привычному образу жизни.
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Напомним, инцидент произошёл в конце июля этого года в Москве. Двое охранников жилого комплекса, один из которых инвалид — у него нет кисти руки, увидели, что на седьмом этаже, держась за провод спутниковой антенны, висит ребёнок. Мужчины немедленно принесли матрас и расстелили его под окнами. В итоге мальчик приземлился как раз на матрас, что сильно смягчило падение. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом конечности.
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