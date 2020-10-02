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В Госдуме предложили оплачивать выходные работникам с депрессией

При расстройстве эффективность сотрудников падает в четыре раза.

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Фото © Pixabay

Россиянам, страдающим депрессией, следует давать оплачиваемые выходные дни при наличии врачебного заключения о диагнозе. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Кобилев, соответствующий запрос он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову, передаёт News.ru.

По словам парламентария, уже при появлении первых признаков психических расстройств у сотрудника компания, в которой он работает, начинает нести экономические потери.

Как следствие, снижается производительность труда, повышается количество взятых обманом больничных и прогулов, возрастает риск злоупотребления алкоголем и другими психоактивными веществами, что колоссально снижает работоспособность и продуктивность, — сказал Кобилев.

Он отметил, что материализм, присущий многим россиянам, не позволяет расценивать депрессию как осязаемую и серьёзную проблему. Из-за этого работник продолжает ходить в офис или на предприятие, пытаясь выполнять свои обязанности.

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Пострадать могут и отношения внутри семей.

Ранее Кобилев предложил ввести в школах уроки финансовой грамотности.

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