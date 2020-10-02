Руководитель фракции "Единая Россия" Неверов: Не разделяю в себе политика и человека

Парламентарий заметил, что никогда не стремился в Госдуму.

Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов за время работы в парламенте понял, что самое главное — это оставаться человеком и не отрываться от земли. Об этом он рассказал в интервью RT.

— Я провожу приёмы, встречи и постоянные поездки по регионам. Когда был секретарём Генерального совета — проехал практически все субъекты, за исключением, может быть, четырёх-пяти. Я достаточно приземлённо понимаю проблемы, которые есть. Это позволяет мне оставаться человеком и политиком, — отметил Неверов.

Член бюро Высшего совета "Единой России" признался, что его политические амбиции уже реализованы, при этом добавив, что их у него никогда и не было, так как он не стремился стать депутатом Госдумы. Неверов также уточнил, что предложение стать парламентарием исходило от его коллег-шахтёров, с которыми он ранее работал.

На вопрос, что общего в работе под землёй и депутатом, он ответил: "Ответственность". Кроме того, Сергей Неверов заметил, что не разделяет в себе политика и человека.