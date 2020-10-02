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Руководитель фракции "Единая Россия" Неверов: Не разделяю в себе политика и человека

Парламентарий заметил, что никогда не стремился в Госдуму.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов за время работы в парламенте понял, что самое главное — это оставаться человеком и не отрываться от земли. Об этом он рассказал в интервью RT.

Я провожу приёмы, встречи и постоянные поездки по регионам. Когда был секретарём Генерального совета — проехал практически все субъекты, за исключением, может быть, четырёх–пяти. Я достаточно приземлённо понимаю проблемы, которые есть. Это позволяет мне оставаться человеком и политиком, — отметил Неверов.

Член бюро Высшего совета "Единой России" признался, что его политические амбиции уже реализованы, при этом добавив, что их у него никогда и не было, так как он не стремился стать депутатом Госдумы. Неверов также уточнил, что предложение стать парламентарием исходило от его коллег-шахтёров, с которыми он ранее работал.

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На повестке нынешнего мероприятия участие партии в избирательных кампаниях, в том числе в выборах в Госдуму 2021 года.

На вопрос, что общего в работе под землёй и депутатом, он ответил: "Ответственность". Кроме того, Сергей Неверов заметил, что не разделяет в себе политика и человека.

Политики могут говорить одно, а в жизни быть другими. Я не такой. Я могу где-то отреагировать жёстко, потому что я не летаю в облаках, не живу где-то в космосе. Я прекрасно понимаю проблемы и трудности наших граждан, — резюмировал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме.

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