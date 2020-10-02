Трампу ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп, сдавший положительный тест на CoViD-19, получил инъекцию коктейля из антител к коронавирусу американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals. Об этом рассказал лечащий врач политика Шон Конли.
Помимо экспериментальной сыворотки (размер дозы составил восемь граммов) Трамп принимает мелатонин, ацетилсалициловую кислоту, витамин D и фамотидин.
Update from WH doctor: "The president remains fatigued but in good spirits."— Yamiche Alcindor (@Yamiche) October 2, 2020
He adds the president has been given an "8 gram dose of Regeneron's polyclonal antibodies." pic.twitter.com/f0wO1lattu
У первой леди США Меланьи Трамп, которая накануне также сдала положительный тест на наличие коронавируса в организме, наблюдаются лёгкий кашель и головные боли.
В Белом доме рассказали о состоянии ТрампаСегодня американский лидер проводил телефонные переговоры.
Напомним, ранее стало известно, что Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.
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