Трампу ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу

У первой леди США Меланьи Трамп, которая накануне также сдала положительный тест на наличие коронавируса в организме, наблюдаются лёгкий кашель и головные боли.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.