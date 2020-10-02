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Трампу ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу

Глава Штатов находится в хорошем расположении духа, при этом чувствует усталость.

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Фото © AP / ТАСС

Президент США Дональд Трамп, сдавший положительный тест на CoViD-19, получил инъекцию коктейля из антител к коронавирусу американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals. Об этом рассказал лечащий врач политика Шон Конли.

Помимо экспериментальной сыворотки (размер дозы составил восемь граммов) Трамп принимает мелатонин, ацетилсалициловую кислоту, витамин D и фамотидин.

У первой леди США Меланьи Трамп, которая накануне также сдала положительный тест на наличие коронавируса в организме, наблюдаются лёгкий кашель и головные боли.

В Белом доме рассказали о состоянии Трампа

Сегодня американский лидер проводил телефонные переговоры.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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