Учёный чуть не упал со стула, когда обнаружил сходство больных ковидом с неандертальцами

Носители генов неандертальцев хуже переживают новый коронавирус, пишет Nature. Сообщается, что к такому выводу пришли шведские и германские учёные. По опубликованным данным, генетики сравнили ДНК представителей этого вымершего рода людей и тяжелобольных пациентов с ковидом. Они изучили также и геном денисовцев, которых считают сестринской группой неандертальцев.

Как выяснилось, сегмент ДНК современных людей, повинный в тяжёлом течении CoViD-19, очень похож на аналогичный участок в геноме Homo neanderthalensis.

Я чуть не упал со стула, потому что этот сегмент ДНК был точно таким же, как в геноме неандертальца Уго Зеберг Доцент Каролинского института в Стокгольме

По словам исследователей, один из генов в совпадающей цепочке играет роль в работе иммунитета, а ещё один влияет на механизм проникновения вирусных частиц в клетки организма. Интересно, что в целом учёные считают эти гены полезными. По мнению авторов научной работы, они сохранились до наших дней именно потому, что в процессе эволюции не раз пригождались для борьбы с инфекциями. Однако в случае возникновения совершенно новых вирусов геном неандертальца, наоборот, ухудшал ситуацию, предполагают исследователи.

Надо сказать, что генетически неандертальцы вообще оказались больше похожи на современных людей, чем денисовцы. В 2010 году учёные установили, что у ДНК Homo neanderthalensis чуть более 200 отличий от ДНК Homo sapiens, а у генома денисовского человека — без малого 400.

Напомним, неандертальцы прожили на Земле несколько сотен тысячелетий. Считается, что они вымерли около 40 тысяч лет назад, а до этого какое-то время сосуществовали с человеком разумным. По мнению генетиков, наследственность этих далёких предков сохранилась у 16% европейцев и у половины жителей Южной Азии. Среди них, к примеру, китайцы и уроженцы Новой Гвинеи.