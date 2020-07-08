На Мадагаскаре нашли 10-сантиметрового предка динозавров

Американские учёные рассказали о необычном родственнике динозавров, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что это существо в высоту не превышало примерно 10 сантиметров. По мнению учёных, оно обитало на Земле 237 миллионов лет назад, то есть как раз во времена появления первых динозавров.

Останки миниатюрного ящера нашли на Мадагаскаре ещё в 1998 году, однако лишь недавно дали ему официальное название — Kongonaphon kely, в переводе это означает "маленький убийца жуков".

Сравнение kongonaphon kely (слева) и герреразавра (справа). Фото © Американский музей естественной истории

Строение найденных останков древнего ящера. Фото © frankippolito.art

По мнению исследователей, его современниками были огромные хищные равизухии — рептилии по 4–6 метров в длину. Кстати, предки нынешних крокодилов. Впрочем, kongonaphon kely вполне благополучно сосуществовал с ними — благодаря скромным размерам и особой диете он занимал отдельную экологическую нишу.