На Мадагаскаре нашли 10-сантиметрового предка динозавров

Американские учёные рассказали о необычном родственнике динозавров, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что это существо в высоту не превышало примерно 10 сантиметров. По мнению учёных, оно обитало на Земле 237 миллионов лет назад, то есть как раз во времена появления первых динозавров.