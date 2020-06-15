В немецкой лаборатории повторили процесс появления жизни на Земле

Немецкие учёные смоделировали процесс зарождения жизни на Земле. Об этом сообщается в недавно вышедшей книге The First Cell, она опубликована издательством Sparinger. Согласно приведённым данным, исследователи из Университета Дуйсбург-Эссен воссоздали субстанцию из мельчайших пузырьков, известную как первичный бульон.

Напомним, гипотезу о происхождении жизни из "бульона" органических соединений выдвинул в 1924 году советский биолог Александр Опарин. По его версии, первые белковые молекулы сформировались из простых веществ, например метана, аммиака и воды, под действием ультрафиолетовых лучей, ударов молний и высоких температур.

Впоследствии, как считал Опарин, получившиеся нитевидные соединения сворачивались в своеобразные пузырьки и покрывались слоем жиров, образуя первый прообраз современной клетки. Согласно теории, всё это происходило примерно 4 миллиарда лет назад.

Считается, что подходящая для первичного бульона среда до сих пор сохраняется глубоко в земных недрах и геотермальных источниках. Германским исследователям удалось воссоздать аналогичные условия в лаборатории. Таким образом, учёные понаблюдали за возникновением и разрушением полутора тысяч "поколений" белковых пузырьков.

В итоге, по словам авторов научной работы, некоторые органические структуры разработали собственную "стратегию выживания": внедряли белки из разрушенных пузырей в свою "мембрану", чтобы сделать её крепче. Исследователи полагают, что именно так и происходило в самом начале эволюции жизни. Со временем, считают они, первичный бульон стал настолько стабильным, что пузырьки оставались в целости и сохранности после извержений гейзеров, и таким образом первичный бульон попадал на поверхность Земли.