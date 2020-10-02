Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в изнасилованиях

Прокуратура округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, предъявила новые обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну. Об этом говорится в заявлении, которое было обнародовано на сайте окружного прокурора Джеки Лейси.

Уточняется, что Вайнштейну, который уже отбывает наказание в тюрьме, инкриминируются насильственные действия сексуального характера в отношении пяти женщин в период с 2004 по 2013 год.

Стоит отметить, что в случае, если кинопродюсера признают виновным, ему грозят десятки лет тюремного заключения.

Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался три года назад, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из его собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.