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Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в изнасилованиях

Преступления, как утверждается, были совершены в период с 2004 по 2013 год.

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Фото © ТАСС / AP

Прокуратура округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, предъявила новые обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну. Об этом говорится в заявлении, которое было обнародовано на сайте окружного прокурора Джеки Лейси.

Уточняется, что Вайнштейну, который уже отбывает наказание в тюрьме, инкриминируются насильственные действия сексуального характера в отношении пяти женщин в период с 2004 по 2013 год.

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Гость шоу "Дайте сказать" считает, что в нашей стране, как и на Западе, есть огромное количество людей с нездоровым отношением к сексу.

Стоит отметить, что в случае, если кинопродюсера признают виновным, ему грозят десятки лет тюремного заключения.

Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался три года назад, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из его собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.

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Красивая голливудская жизнь продюсера пошла под откос из-за рассказов актрис о его домогательствах.

Позже стало известно о новых обвинениях в адрес продюсера. В апреле этого года Вайнштейна обвинили в домогательствах к женщине в отеле в Беверли-Хиллз. А в мае в отношении американца было выдвинуто ещё четыре обвинения в изнасилованиях.

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