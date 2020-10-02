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Заразившийся коронавирусом Трамп рассказал о своём состоянии и поблагодарил за поддержку — видео

Политик уже прибыл в военный госпиталь в штате Мэриленд, где проведёт ближайшие несколько дней.

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Президент США Дональд Трамп, вместе с супругой Меланьей сдавший положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, опубликовал в "Твиттере" видеообращение. В ролике он рассказал о своём самочувствии и состоянии первой леди Штатов.

Спасибо всем за огромную поддержку. Я отправляюсь в госпиталь имени Уолтера Рида. Думаю, что со мной всё в порядке, но в этом надо убедиться. У первой леди всё хорошо. Ещё раз спасибо большое, я благодарен и никогда не забуду этого, — заявил он.

В военный госпиталь в Мэриленде главу Штатов доставили на вертолёте. В медучреждении политик пробудет несколько дней. Трамп намерен продолжать работать оттуда.

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Глава Штатов находится в хорошем расположении духа, при этом чувствует усталость.

Послание с тёплыми словами поддержки американскому лидеру направил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, он пожелал Трампу и его жене скорейшего выздоровления и выразил надежду, что они "обязательно" поправятся.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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