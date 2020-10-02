Заразившийся коронавирусом Трамп рассказал о своём состоянии и поблагодарил за поддержку — видео

Президент США Дональд Трамп, вместе с супругой Меланьей сдавший положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, опубликовал в "Твиттере" видеообращение. В ролике он рассказал о своём самочувствии и состоянии первой леди Штатов.

— Спасибо всем за огромную поддержку. Я отправляюсь в госпиталь имени Уолтера Рида. Думаю, что со мной всё в порядке, но в этом надо убедиться. У первой леди всё хорошо. Ещё раз спасибо большое, я благодарен и никогда не забуду этого, — заявил он.

В военный госпиталь в Мэриленде главу Штатов доставили на вертолёте. В медучреждении политик пробудет несколько дней. Трамп намерен продолжать работать оттуда.

Послание с тёплыми словами поддержки американскому лидеру направил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, он пожелал Трампу и его жене скорейшего выздоровления и выразил надежду, что они "обязательно" поправятся.