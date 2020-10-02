Рейтинг продуктовых корзин "Пятёрочки", "Ашана" и "Перекрёстка". Как изменились цены к октябрю?

Лайф составил рейтинг продуктовых корзин в популярных торговых сетях. Оказалось, что за месяц общая стоимость корзины выросла только у одного ретейлера.

Половина прожиточного минимума гражданина России — из 12 130 рублей — по расчетам властей должна тратиться на питание. В потребительскую корзину входят: хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, соль, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, масло, чай и специи.

Лайф собрал потребительские корзины из продуктов, которые продаются под собственной торговой маркой ретейлеров. "Пятёрочка" — "Красная цена", "Перекрёсток" — "Просто" и "Маркет", "Ашан" — "Каждый день".

Так, в "Пятёрочке" в августе на потребительскую корзину нужно было потратить минимум 828 рублей, в "Перекрёстке" — 920 рублей, в "Ашане" — 762 рубля.

"Пятёрочка" — 807 рублей

По сравнению с августовскими ценами в сентябре и начале октября стоимость овощей и фруктов в супермаркетах "Пятёрочка" снизилась на всё, кроме бананов. Так, картофель и капуста стали дешевле на три рубля, морковь — на восемь рублей, а яблоки — на 7. За килограмм бананов сейчас нужно заплатить 51 рубль.

Молоко "Красная цена" подорожало до 40 рублей за литр. Подсолнечное масло высшей категории стало выгоднее на четыре рубля, а десяток яиц стал дороже — 55 рублей за 10 штук. Выросла цена и на 300 граммов сахарного печенья — 32 рубля за упаковку, соль по-прежнему стоит десять рублей, а сахар вырос в цене, причём у всех ретейлеров. Например, в "Пятёрочке" за килограмм теперь нужно заплатить 39 рублей вместо 34, как было в прошлом месяце. Подорожал и чай — 13 рублей за упаковку.

Самая дешёвая упаковка макарон и батон — 18 рублей, пакетик молотого чёрного перца — семь рублей.

В "Пятёрочке" гречка сумела сохранить свою цену за месяц, хотя предыдущее полугодие стоимость не была стабильной. В апреле за килограмм нужно было заплатить 47 рублей, в мае — 55 рублей, в начале июля — 64 рубля, а в первые дни августа — 67 рублей, в сентябре и сегодня — 65 рублей за килограмм.

Рагу из свинины (самое дешёвое мясо из представленных в холодильниках "Пятёрочки") стоит 179 рублей. По-прежнему за 95 рублей можно купить 800 граммов замороженной рыбы путассу.

Сумма всех этих товаров — 807 рублей. По сравнению с началом сентября итоговая цена корзины снизилась на 21 рубль. Отметим, что в нашей потребительской корзине нет сливочного масла, творога, сметаны, куриного мяса, цитрусовых и многих других продуктов, с ними наша покупка стала бы дороже — около 2000 рублей.

"Ашан" — 923 рубля

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Картофель, морковь, лук, яблоки и бананы в "Ашане" дороже, чем в "Пятёрочке". А кочан капусты — дешевле. Всего 13 рублей вместо сентябрьских 20.

Мясо подорожало: с 119 акционных рублей в прошлом месяце до 281 рубля за килограмм свинины.

Масло, соль, молоко, чай сохранили свою стоимость по сравнению с прошлым месяцем. А вот яйца, хлеб, перец, печенье и сахар подорожали на 1–3 рубля.

Итого за продукты в "Ашане" нужно сегодня заплатить 923 рубля. Это на 161 рубль больше, чем в прошлом месяце. Такая разница в ценах объясняется удорожанием мясных продуктов и сохранением цен на овощи и фрукты за месяц, в то время как в "Пятёрочке" и "Перекрёстке" эти же продукты стали дешевле.

"Перекрёсток" — 906 рублей

Цены на фрукты и овощи в "Перекрёстке" несколько выше, чем у других ретейлеров, при этом за месяц цена на морковь, лук, капусту и бананы снизилась на 10 рублей по каждой позиции. Но картофель за месяц подорожал в два раза — 20 рублей за килограмм.

В начале октября снизились цены на мясо — 229 рублей за килограмм свинины, это на 10 рублей меньше, чем в прошлом месяце. Рыба по-прежнему стоит 90 рублей за 600 граммов, а вот подсолнечное масло подешевело на 4 рубля. Цена также снизилась и на гречку — 63 рубля за килограмм вместо 65.

Яйца и сахар за месяц подорожали на 6 и 8 рублей, на рубль подорожал чай, на два рубля — батон.

Общая стоимость продуктовой корзины в "Перекрёстке" снизилась за месяц на 14 рублей.