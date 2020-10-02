Мадуро поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавируса "Спутник V"

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что в республику доставили первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в эфире государственного телевидения.
— Это исторический момент для нашей родины. Сегодня мы получаем от братской России первую партию вакцины "Спутник V", — отметила Родригес.
На Украине предложили закупить у России вакцину от CoViD. Чтобы "не кормить грантоедов, а спасать граждан"Депутаты заявили, что начать переговоры нужно незамедлительно.
Она также добавила, что Боливарианская Республика планирует производить российский препарат против CoViD-19 на своей территории. В испытаниях вакцины примет участие около двух тысяч граждан этой латиноамериканской страны.
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил РФ и лично своего российского коллегу Владимира Путина за поставку первой партии лекарства против коронавируса в республику.
— "Спутник V" уже здесь! Мы стали первой страной в западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины от коронавируса. От имени венесуэльского народа я благодарю президента Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность, — написал глава государства на своей странице в "Твиттере".
Напомним, в России идёт работа сразу над несколькими вакцинами. Одна из них — "Спутник V" от центра имени Гамалеи — уже вышла в гражданский оборот, сейчас проходит третья фаза её клинических исследований. Ещё одну вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре. Кроме того, разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса производства центра имени Чумакова.
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