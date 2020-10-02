Трамп переедет из Белого дома в военный госпиталь

По данным источника телеканала, знакомого с ситуацией, утром 2 октября у главы Штатов начался жар. По словам Макинани, Трамп продолжит работать из госпиталя. Решение о его переводе в учреждение связано с рекомендациями лечащего врача президента Шона Конли и медицинских экспертов.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.