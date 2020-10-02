Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Трамп переедет из Белого дома в военный госпиталь

Там он пробудет несколько дней.

90
Post cover

Президент США Дональд Трамп переедет из Белого дома в расположенный в штате Мэриленд Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации американского лидера Кейли Макинани, передаёт CNN.

По данным источника телеканала, знакомого с ситуацией, утром 2 октября у главы Штатов начался жар. По словам Макинани, Трамп продолжит работать из госпиталя. Решение о его переводе в учреждение связано с рекомендациями лечащего врача президента Шона Конли и медицинских экспертов.

Трампу ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу

Глава Штатов находится в хорошем расположении духа, при этом чувствует усталость.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

В Белом доме рассказали о состоянии Трампа

Сегодня американский лидер проводил телефонные переговоры.

Выбор редакции

Неизвестный в костюме Халка уничтожил звезду Трампа на голливудской Аллее Славы

сегодня в 21:24

Трампу ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу

сегодня в 20:25

Во Франции из-за проливных дождей рухнул автомобильный мост — видео

сегодня в 21:47

Трутнев поручил разобраться в причинах гибели морских обитателей на Камчатке

сегодня в 22:08

Рейтинг продуктовых корзин "Пятёрочки", "Ашана" и "Перекрёстка". Как изменились цены к октябрю?

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.