Вакцины против гриппа. Чем прививаться в наступившем сезоне

Грипп сейчас кажется неопасным заболеванием, поскольку он взят под контроль и изобретена вакцина. Но на самом деле болезнь опасна своими осложнениями. Один из самых эффективных способов защититься от болезни — вовремя сделать прививку. Лайф разбирался, какие вакцины сейчас используют медики и чем они различаются.

Вот уже месяц в России проводится вакцинация от гриппа. По поручению президента Владимира Путина в планах на средства из федерального бюджета привить 60% населения. Это позволит охватить до 75% пациентов из групп риска.

Прививка от гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок России. Ежегодно вакцинируются все желающие. При этом есть определённые категории граждан, для которых прививка обязательна. Это работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, дети, пожилые люди старше 60 лет. При этом людей из группы риска прививают бесплатно.

На сайте мэра Москвы указано, что горожане могут бесплатно сделать прививку во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации. Всего в городе работает около 450 пунктов вакцинации от гриппа, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Роспотребнадзор уточняет, что вакцинация против гриппа в медицинских организациях государственной системы здравоохранения проводится отечественными вакцинами "Совигрипп", "Ультрикс", "Ультрикс Квадри", "Флю-м", "Гриппол плюс".

По словам старшего научного сотрудника НИИ гриппа Игоря Никонорова, незначительное количество импортных вакцин перед началом нового эпидемического сезона — вопрос не только нынешнего года.

— Французская вакцина "Ваксигрип" ожидается, про "Инфлювак" у меня нет информации. Для проведения вакцинации от гриппа вполне хватает препаратов отечественного производства, — говорит Игорь Никоноров.

Эксперт отметил, что в этом году прививают инактивированными вакцинами. Это отечественные адъювантные вакцины — "Гриппол плюс", "Гриппол квадривалент" и "Совигрипп", которые содержат в своём составе компоненты вакцины, усиливающие иммунный ответ на введение препарата. И отечественные вакцины расщеплённого типа — "Флю-м", "Ультрикс".

Вакцины "Совигрипп" и "Флю-м", "Гриппол плюс", "Ультрикс" — трёхвалентные вакцины. Трёхвалентные — значит, содержат актуальные вакцинные штаммы вирусов гриппа H1N1 и H3N2 в одной из генетических линий. Вакцины "Ультрикс квадри" и "Гриппол квадривалент" содержат четыре вакцинных штамма H1N1 и H3N2 и вакцинные штаммы вирусов гриппа в двух генетических линиях. Четырёхвалентные вакцины ещё находятся в коммерческом применении.