В Британии хомяк заразил десятилетнего мальчика пневмонией

В Британии десятилетний Джек Сейдж целый год лечился от пневмонии, которую подхватил от домашнего хомячка. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что зверёк по кличке Танго принадлежал сестре мальчика. В определённый момент у школьника начались проблемы со здоровьем, его немедленно доставили в больницу. Сначала медики были уверены, что у ребёнка лейкемия.

Однако спустя некоторое время после проведённых анализов врачи выяснили, что у мальчика пневмония. Специалисты предполагают, что он заразился именно от хомячка.

Сейчас Джек уже полностью выздоровел, однако его организм до сих пор крайне слабый. Доктора не разрешают ему посещать школу, поэтому учится он онлайн. Кроме того, с помощью видеосвязи он дистанционно "обедает" со своими одноклассниками между уроками.

Добавим, что хомячка семье пришлось отдать, его согласилась забрать одна из медсестёр больницы, где проходил лечение мальчик.