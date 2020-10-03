В "Роскачестве" раскрыли, какие настройки на телефоне опасно трогать

Руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов заявил, что в любом смартфоне существует ряд настроек, которые владельцам не стоит трогать. В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что в противном случае можно случайно отключить важнейшие для работы телефона системы или потерять гарантию на устройство.

По словам специалиста, очень внимательно нужно редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов, так как есть риск активировать запрет на звонки с номеров, которых нет в записной книге, и со скрытых номеров.

— Также стоит быть осторожными с настройками "универсального доступа" — можно активировать определённые интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить, — пояснил эксперт.

Кроме того, Куканов добавил, что не следует использовать Jailbreak (на iOS) и root-доступ (на Android), которые позволяют получить расширенные административные права и полный доступ к файловой системе. Он призвал не рисковать безопасностью ради расширения функционала.

— Опасность заключается в непредсказуемости последствий: есть риск получить неработающий смартфон, отключить важные механизмы системы безопасности операционной системы, потерять гарантию на устройство, получить проблемы с обновлениями, в конце концов, стать жертвой утечки данных, — уточнил глава центра цифровой экспертизы "Роскачества".

Куканов заметил, что с root-доступом также можно случайно удалить важные системные файлы и папки, что скажется на работоспособности устройства.

Кроме root-доступа в целях безопасности эксперт советует не отключать пароли к устройству (или вход по биометрическим данным), а также функции "локатор" (на iOS) и "найти устройство" (на Android), которые в случае утери помогут определить местонахождение гаджета, а также стереть с него все данные.