Юрист рассказал, кому не давать согласие на обработку персональных данных

Предоставление согласия на обработку персональных данных на различных интернет-сайтах может привести к тому, что человеку будут поступать многочисленные звонки с сомнительными предложениями и даже попытками мошенничества. Об этом сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов, передаёт агентство "Прайм".

— В современном российском законодательстве персональные данные определены как любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. Это очень широкий спектр, включающий в себя и паспортные данные, и религиозные убеждения, и состояние здоровья, а в некоторых случаях и изображение, — отметил специалист.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что российское законодательство требует особой осторожности при работе с персональными данными, поэтому люди часто сталкиваются с требованием разрешения на их обработку.

Миронов также уточнил, что при устройстве на работу, при обращении за госуслугой либо совершении сделок купли-продажи недвижимости не обойтись без такой процедуры, однако в таких случаях опасаться за свои данные не стоит, так как закон полностью защищает человека и его личную информацию. К тому же, как заметил эксперт, операторы, осуществляющие такую деятельность на постоянной основе, помнят об административной и уголовной ответственности за нарушения соответствующих норм закона.

На сайтах в Сети, где пользователь заполняет анкету и делится данными, он, по сути, даёт согласие на их обработку. Важно помнить, что предоставление персональной информации в будущем может обернуться шквалом звонков. Навязчивые операторы будут предлагать кредиты, билеты на мероприятия и рекламировать медицинские центры.

— Выуживание персональных данных может быть частью мошеннических преступных действий, поэтому будьте разумны, предоставляя сведения о себе, — добавил юрист.