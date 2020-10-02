Уральская порнозвезда Лола Тейлор раскрыла детали группового изнасилования на яхте

Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор (Любовь Бушуева) раскрыла детали дела о групповом изнасиловании на яхте в Геленджике. В посте в социальной сети "ВКонтакте" она возмутилась тем, что правоохранители не задержали мужчин, которые, как она утверждает, избили и изнасиловали её и подругу. Порноактриса также выложила полицейский протокол.

— Неважно, кто мы и род нашей деятельности, мы всё-таки остаёмся девушками, и насиловать и обращаться с нами, как будто мы самые конченые, не позволю, — написала Бушуева.

По её словам, мужчин отпустили из полиции вместе с адвокатом. Тейлор также уточнила подробности происходившего тем роковым вечером. Порноактриса призналась, что её вместе с подругой били и насиловали трое мужчин. Вскоре она обратилась в полицию, где её держали около суток, объясняя это тем, что "надо следователя дождаться и всё пройти".