Уральская порнозвезда Лола Тейлор раскрыла детали группового изнасилования на яхте

Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор (Любовь Бушуева) раскрыла детали дела о групповом изнасиловании на яхте в Геленджике. В посте в социальной сети "ВКонтакте" она возмутилась тем, что правоохранители не задержали мужчин, которые, как она утверждает, избили и изнасиловали её и подругу. Порноактриса также выложила полицейский протокол.
— Неважно, кто мы и род нашей деятельности, мы всё-таки остаёмся девушками, и насиловать и обращаться с нами, как будто мы самые конченые, не позволю, — написала Бушуева.
Порноактриса рассказала о сорвавшемся интиме с Аршавиным и БыстровымПо словам Лолы Тейлор, она с подругой якобы пришла в номер к спортсменам, но до самого главного дело не дошло из-за её маленькой просьбы.
По её словам, мужчин отпустили из полиции вместе с адвокатом. Тейлор также уточнила подробности происходившего тем роковым вечером. Порноактриса призналась, что её вместе с подругой били и насиловали трое мужчин. Вскоре она обратилась в полицию, где её держали около суток, объясняя это тем, что "надо следователя дождаться и всё пройти".
Напомним, впервые о данном инциденте девушка рассказала 30 сентября. Она заявила, что отдыхала с подругой на яхте в Геленджике и в какой-то момент на них напали неизвестные и изнасиловали. Позже они прошли медицинское освидетельствование, сняли побои и написали заявление на обидчиков.
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