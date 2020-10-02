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Участкового из Подмосковья уволили за поддельную справку по делу Ефремова

По словам адвоката, его могли просто "сделать крайним".

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

В подмосковных Котельниках местный участковый был уволен из полиции за то, что выписал поддельную справку по уголовному делу актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

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Однако адвокат Захарова сообщил, что его клиент получил только часть денег.

По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам МК адвокат Ирины Стерховой, гражданской жены погибшего в ДТП с Ефремовым курьера, липовый документ, о котором идёт речь, сыграл роль в ходе судебного процесса. Согласно справке, женщина просто сдавала Сергею Захарову койко-место.

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Также в суд поступила расширенная апелляция его бывших защитников.

Судья приобщила документ к материалам уголовного дела. Вероятно, в том числе и на основании этого документа моей подзащитной отказали в статусе потерпевшей, — уточнил Вадим Никулин.

По его словам, образец документа в почти готовом виде поступил к полицейскому от близкого знакомого теперь уже бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. При этом он указал на тот факт, что уволенного участкового просто могли "сделать крайним", и выразил надежду, что следствие всё выяснит.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего.

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