Участкового из Подмосковья уволили за поддельную справку по делу Ефремова

В подмосковных Котельниках местный участковый был уволен из полиции за то, что выписал поддельную справку по уголовному делу актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

— По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам МК адвокат Ирины Стерховой, гражданской жены погибшего в ДТП с Ефремовым курьера, липовый документ, о котором идёт речь, сыграл роль в ходе судебного процесса. Согласно справке, женщина просто сдавала Сергею Захарову койко-место.

— Судья приобщила документ к материалам уголовного дела. Вероятно, в том числе и на основании этого документа моей подзащитной отказали в статусе потерпевшей, — уточнил Вадим Никулин.

По его словам, образец документа в почти готовом виде поступил к полицейскому от близкого знакомого теперь уже бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. При этом он указал на тот факт, что уволенного участкового просто могли "сделать крайним", и выразил надежду, что следствие всё выяснит.