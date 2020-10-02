Под Тулой нашли школьницу, которая могла забеременеть от отчима и сбежать вместе с ним. Лайф пообщался с соседями семьи — видео

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В Тульской области нашли пропавшую 13-летнюю школьницу из посёлка Барсуки. Полиция проверяет версию о беременности подростка от ранее судимого отчима. Вероятно, из дома она сбежала вместе с ним. Самого мужчину обнаружить пока не удалось. Лайф пообщался с соседями семьи и узнал подробности из жизни девочки.

— До смерти биологического отца девочек, по-моему, семья была благополучной. После появления вот этого отчима не замечалось его. Девочку видел практически каждый день, во дворе гуляла, мать изредка видел, как она с работы идёт домой, а отца, получается, вообще не видел, отчима, — рассказал один из них.

По словам жильцов, перемены произошли около трёх лет назад. Мать девочки после смерти мужа некоторое время перебивалась пособиями на детей и по инвалидности. Затем встретила 40-летнего Вячеслава, ранее судимого за кражи и наркопреступления, и начала жить с ним.

Мужчина смог расположить к себе не только женщину, но и одну из её дочерей, в результате школьница влюбилась в него. В один момент он якобы сказал ей, что болен, поэтому они вместе должны бежать. По информации Лайфа, несовершеннолетняя и бывший уголовник собирались на анонимный приём к гинекологу.

В конечном итоге девочка, пропавшая несколько дней назад, была найдена. Сейчас она находится в интернате. В отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав, полиция проводит проверку. Местоположение Вячеслава в настоящее время неизвестно.