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Синоптик рассказал, когда бабье лето попрощается с москвичами

Горожан будут радовать лишь непродолжительные "волны потепления".

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бабье лето текущей осени для москвичей практически закончилось. Уже начиная с понедельника, 5 октября, погода будет не так сильно радовать горожан, хотя об окончательном уходе тепла говорить пока рано. Об этом заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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Необходимо поддерживать его постоянно.

Тепло-то ещё будет: на три-четыре градуса выше нормы в течение недели, но дожди,приводит его слова ТАСС.

Варакин отметил, что в российской столице хорошая погода, скорее всего, закончится в первой половине октября, хотя и после этого ожидаются "волны потепления". Правда, они будут сопровождаться осадками.

Близкую позицию ранее выразил его коллега, заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв. По его данным, в предстоящие месяцы в Москве ещё не раз может повториться хорошая погода.

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