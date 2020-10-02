Синоптик рассказал, когда бабье лето попрощается с москвичами

Бабье лето текущей осени для москвичей практически закончилось. Уже начиная с понедельника, 5 октября, погода будет не так сильно радовать горожан, хотя об окончательном уходе тепла говорить пока рано. Об этом заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Учёные составили оптимальный режим дня для борьбы с осенней хандройНеобходимо поддерживать его постоянно.
— Тепло-то ещё будет: на три-четыре градуса выше нормы в течение недели, но дожди, — приводит его слова ТАСС.
Варакин отметил, что в российской столице хорошая погода, скорее всего, закончится в первой половине октября, хотя и после этого ожидаются "волны потепления". Правда, они будут сопровождаться осадками.
Близкую позицию ранее выразил его коллега, заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв. По его данным, в предстоящие месяцы в Москве ещё не раз может повториться хорошая погода.
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