Синоптик рассказал, когда бабье лето попрощается с москвичами

Бабье лето текущей осени для москвичей практически закончилось. Уже начиная с понедельника, 5 октября, погода будет не так сильно радовать горожан, хотя об окончательном уходе тепла говорить пока рано. Об этом заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— Тепло-то ещё будет: на три-четыре градуса выше нормы в течение недели, но дожди, — приводит его слова ТАСС.

Варакин отметил, что в российской столице хорошая погода, скорее всего, закончится в первой половине октября, хотя и после этого ожидаются "волны потепления". Правда, они будут сопровождаться осадками.